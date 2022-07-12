فعالیت ۳۰۰۰ واحد عرضه محصولات دامی با نظارت دامپزشکی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، بهلول تکلوی ظهر سهشنبه در بازدید از مراکز عرضه محصولات دامی در اردبیل اظهار کرد: در عید قربان بازرسی بهداشتی از ۴۲۰ رأس دام زنده و ۴۹۱ لاشه دام قربانی توسط اکیپ سیار دامپزشکی انجام شد.
وی با اشاره به اینکه این خدمات به صورت رایگان انجام شده است، تصریح کرد: با ساماندهی ۳۳ اکیپ دامپزشکی متشکل از ۷۱ بازرس بهداشتی و با حضور این اکیپها در منازل شهروندان، اجرای طرح نظارت بهداشتی این اداره کل در عید سعید قربان در سطح استان با موفقیت انجام شد.
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل گفت: در این بازرسیها ۸۳.۵ کیلوگرم لاشه دام، ۷۱ کبد آلوده به بیماریهای مختلف انگلی و ۷۷ ریه ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.
تکلوی با بیان اینکه نظارت بهداشتی بر فرآوردههای خام دامی یکی از مهمترین وظایف حاکمیتی دامپزشکی است، افزود: اجرای طرحهای منسجم و مستمر تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر فرآوردههای خام دامی در طول سال، افزایش آگاهی مردم، اطلاعرسانی مداوم و آموزش همگانی، مبارزه بیامان با کشتار غیرمجاز دام و هدایت کشتار به کشتارگاهها و برخورد قاطع دامپزشکی با خاطیان حوزه سلامت و بهداشت عمومی جامعه از مهمترین برنامههای دامپزشکی اردبیل در حوزه سلامت و بهداشت عمومی جامعه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بالغ بر سه هزار مرکز تولید، توزیع و عرضه فرآوردههای خام دامی تحت نظارت بهداشتی و کیفی این اداره کل در سطح استان فعالیت میکنند.
تکلوی اضافه کرد: از ابتدای سالجاری نزدیک به هفت میلیون قطعه طیور در کشتارگاههای صنعتی طیور و ۹۵ هزار رأس دام سنگین و سبک در کشتارگاههای دام استان تحت نظارت بهداشتی و کیفی این اداره کل کشتار و وارد بازار مصرف شده است.
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل از ۲۶ هزار مورد بازدید از اماکن تولید، توزیع و عرضه فرآوردههای خام دامی و کشف و ضبط بیش از ۱۱۰ تن فرآوردههای خام دامی آلوده، غیر بهداشتی و تاریخ منقضی، ارجاع ۹۰ پرونده تخلف بهداشتی به مراجع قضائی و پلمب ۱۷ واحد عرضه در این مدت خبر داد.
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