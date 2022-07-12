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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۵۲

مدیرکل دامپزشکی اردبیل خبر داد؛

فعالیت ۳۰۰۰ واحد عرضه محصولات دامی با نظارت دامپزشکی در اردبیل

فعالیت ۳۰۰۰ واحد عرضه محصولات دامی با نظارت دامپزشکی در اردبیل

اردبیل- مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل گفت: سه هزار واحد تولید، توزیع و عرضه محصولات و فرآورده‌های خام دامی تحت پوشش اداره کل دامپزشکی استان اردبیل فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهلول تکلوی ظهر سه‌شنبه در بازدید از مراکز عرضه محصولات دامی در اردبیل اظهار کرد: در عید قربان بازرسی بهداشتی از ۴۲۰ رأس دام زنده و ۴۹۱ لاشه دام قربانی توسط اکیپ سیار دامپزشکی انجام شد.

وی با اشاره به اینکه این خدمات به صورت رایگان انجام شده است، تصریح کرد: با ساماندهی ۳۳ اکیپ دامپزشکی متشکل از ۷۱ بازرس بهداشتی و با حضور این اکیپ‌ها در منازل شهروندان، اجرای طرح نظارت بهداشتی این اداره کل در عید سعید قربان در سطح استان با موفقیت انجام شد.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل گفت: در این بازرسی‌ها ۸۳.۵ کیلوگرم لاشه دام، ۷۱ کبد آلوده به بیماری‌های مختلف انگلی و ۷۷ ریه ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

تکلوی با بیان اینکه نظارت بهداشتی بر فرآورده‌های خام دامی یکی از مهمترین وظایف حاکمیتی دامپزشکی است، افزود: اجرای طرح‌های منسجم و مستمر تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر فرآورده‌های خام دامی در طول سال، افزایش آگاهی مردم، اطلاع‌رسانی مداوم و آموزش همگانی، مبارزه بی‌امان با کشتار غیرمجاز دام و هدایت کشتار به کشتارگاه‌ها و برخورد قاطع دامپزشکی با خاطیان حوزه سلامت و بهداشت عمومی جامعه از مهمترین برنامه‌های دامپزشکی اردبیل در حوزه سلامت و بهداشت عمومی جامعه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بالغ بر سه هزار مرکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی تحت نظارت بهداشتی و کیفی این اداره کل در سطح استان فعالیت می‌کنند.

تکلوی اضافه کرد: از ابتدای سال‌جاری نزدیک به هفت میلیون قطعه طیور در کشتارگاه‌های صنعتی طیور و ۹۵ هزار رأس دام سنگین و سبک در کشتارگاه‌های دام استان تحت نظارت بهداشتی و کیفی این اداره کل کشتار و وارد بازار مصرف شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل از ۲۶ هزار مورد بازدید از اماکن تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی و کشف و ضبط بیش از ۱۱۰ تن فرآورده‌های خام دامی آلوده، غیر بهداشتی و تاریخ منقضی، ارجاع ۹۰ پرونده تخلف بهداشتی به مراجع قضائی و پلمب ۱۷ واحد عرضه در این مدت خبر داد.

کد مطلب 5536596

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