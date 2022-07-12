به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه در نشست امضای تفاهم نامه همکاری‌های محیط زیستی با وزیر تغییر اقلیم و محیط زیست امارات متحده عربی که در حاشیه نشست منطقه‌ای وزرای محیط زیست برگزار شد، با اشاره به روابط دیرینه و اشتراکات فراوان فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دو کشور دوست و برادر ایران و امارات متحده عربی، اظهار کرد: نشست منطقه‌ای وزرای محیط زیست نشان داد که کشورهای دوست و برادر و مسلمان می‌توانند در خیلی از مسائل با یکدیگر همکاری کرده و مشکلاتشان را بدون حضور بیگانگان حل و فصل نمایند و روابط خود را ارتقا دهند.

وی، محیط زیست را یک میثاق منطقه‌ای بین کشورها دانست که می‌تواند آنها را به هم نزدیک کند و افزود: نشست امروز نشان داد همه کشورهای منطقه به این نتیجه رسیده اند که مساله محیط زیست اولویت اول آنهاست.

به گفته معاون رئیس جمهور، دو کشور ایران و امارات تجارب خوبی درباره مدیریت چالش‌های زیست محیطی دارند که می‌توانند این تجربیات را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد از تحریم‌های ظالمانه غرب علیه کشورمان، گفت: هرچند این تحریم‌ها ما را از یک سری همکاری‌های بین المللی بازداشت اما تلاش کردیم با تکیه بر جوانان غیور، باهوش و دانشمند خود در قالب شرکت‌های دانش بنیان، خیلی از مشکلاتمان را حل کنیم و آماده ارائه خدمت به کشورهای دوست و برادر هم هستیم.

سلاجقه، مساله گرد و غبار را یک مخاطره برای همه کشورهای منطقه دانست و تصریح کرد: ما می‌توانیم در قالب یک کنوانسیون منطقه‌ای، تصمیمات اتخاذ شده در نشست امروز را عملیاتی کنیم.

تبادل تجربیات زیست محیطی و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی بین ایران و امارات در بخش دیگری از این نشست، مریم المهیری؛ وزیر تغییر اقلیم و محیط زیست امارات متحده عربی ضمن اظهار خوشحالی از حضور در ایران و شرکت در نشست منطقه‌ای وزرای محیط زیست، از میزبانی کشورمان برای برگزاری این نشست تشکر کرد.

وی با اشاره به برخی از مهم‌ترین مخاطرات زیست محیطی و تأثیرات مخرب آن بر کشورهای منطقه، افزود: ما می‌توانیم تجارب و راه حل‌های خود را برای مدیریت چالش‌های زیست محیطی با یکدیگر به اشتراک بگذاریم و به تبادل دستاوردهای علمی و تحقیقاتی خود در این زمینه بپردازیم.