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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۴۹

دبیرکل جمعیت فدائیان اسلام:

مجاهدت «سید یونس اردبیلی» در ماجرای گوهرشاد مثال‌زدنی است

مجاهدت «سید یونس اردبیلی» در ماجرای گوهرشاد مثال‌زدنی است

اردبیل- دبیرکل جمعیت فدائیان اسلام گفت: مجاهدتی که علما به ویژه آیت‌الله سید یونس اردبیلی در ماجرای گوهرشاد داشت،‌ در تاریخ این کشور ماندگار و صحنه بی‌نظیر در دفاع از حیثیت ملت ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی عبد خدایی ظهر سه‌شنبه در همایش مرجعیت اردبیل در قیام گوهرشاد که همزمان با گرامیداشت روز حجاب و عفاف در تالار خطایی اردبیل برگزار شد، با اشاره به فرازهایی از تاریخ معاصر ایران اظهار کرد: بنده در آن مقطع به عنوان یار نزدیک نواب صفوی از مهلکه تیرباران فرار کرده و در منزل آیت‌الله طالقانی چند روزی پنهان شدیم.

وی با اشاره به نوشته‌های احمد کسروی تصریح کرد: این شخصیت به بیماری پرنویسی گرفتار شده بود و با وجود اینکه تحقیقات جامع تاریخی و امانتداری در واقع‌نگاری نداشت، سعی کرده تا کتاب‌های مختلفی را نوشته و به یادگار بگذارد.

دبیرکل جمعیت فداییان اسلام با بیان اینکه این شخصیت گاه در مقابل علما ایستاده و حتی مبانی و شعائر دینی را نیز گاه به سخره گرفته است، گفت: در نقطه مقابل چنین شخصیتی ما با آیت‌الله سید یونس اردبیلی روبه‌رو هستیم که با مهاجرت از اردبیل به مشهد سعی کرد تا بیش از گذشته هدایت و رهبری امت اسلامی را عهده‌دار شود.

عبد خدایی به ویژگی‌های علمی و فقاهت این مجتهد عالی مقام اشاره کرد و افزود: آیت‌الله سید یونس اردبیلی در کنار سایر علما در حادثه گوهرشاد سعی کرد تا رسالت تاریخی خود را به انجام رسانده و در مقابل رژیم سفاک پهلوی از حق و حقوق ملت دفاع کند.

وی اهمیت موضوع حجاب را در مکتب اسلام و دفاع و صیانت علما و روحانیون در طول تاریخ از این شاخصه برجسته امت اسلامی را یادآور شد و خاطرنشان کرد: هر چند در طول تاریخ حوادث مختلف برای مقابله با حجاب رخ داده اما آنچه که مسلم است اینکه با پیشتازی علما و همراهی مردم بسیاری از این توطئه‌ها خنثی شده است.

دبیرکل جمعیت فداییان اسلام به تلاش دشمنان در مقطع کنونی برای ضربه زدن به ماهیت مبانی دینی و اخلاقی اشاره کرد و ادامه داد: امروز دشمن سرسخت‌تر از گذشته در مسئله حجاب و سایر مبانی دینی ورود پیدا کرده تا ذهن‌ها را مخدوش کند در حالی که امت اسلامی باید با اتحاد و همدلی بیشتر در این مسیر گام‌های جدی را بردارند.

کد مطلب 5536623

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