به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی عبد خدایی ظهر سه‌شنبه در همایش مرجعیت اردبیل در قیام گوهرشاد که همزمان با گرامیداشت روز حجاب و عفاف در تالار خطایی اردبیل برگزار شد، با اشاره به فرازهایی از تاریخ معاصر ایران اظهار کرد: بنده در آن مقطع به عنوان یار نزدیک نواب صفوی از مهلکه تیرباران فرار کرده و در منزل آیت‌الله طالقانی چند روزی پنهان شدیم.

وی با اشاره به نوشته‌های احمد کسروی تصریح کرد: این شخصیت به بیماری پرنویسی گرفتار شده بود و با وجود اینکه تحقیقات جامع تاریخی و امانتداری در واقع‌نگاری نداشت، سعی کرده تا کتاب‌های مختلفی را نوشته و به یادگار بگذارد.

دبیرکل جمعیت فداییان اسلام با بیان اینکه این شخصیت گاه در مقابل علما ایستاده و حتی مبانی و شعائر دینی را نیز گاه به سخره گرفته است، گفت: در نقطه مقابل چنین شخصیتی ما با آیت‌الله سید یونس اردبیلی روبه‌رو هستیم که با مهاجرت از اردبیل به مشهد سعی کرد تا بیش از گذشته هدایت و رهبری امت اسلامی را عهده‌دار شود.

عبد خدایی به ویژگی‌های علمی و فقاهت این مجتهد عالی مقام اشاره کرد و افزود: آیت‌الله سید یونس اردبیلی در کنار سایر علما در حادثه گوهرشاد سعی کرد تا رسالت تاریخی خود را به انجام رسانده و در مقابل رژیم سفاک پهلوی از حق و حقوق ملت دفاع کند.

وی اهمیت موضوع حجاب را در مکتب اسلام و دفاع و صیانت علما و روحانیون در طول تاریخ از این شاخصه برجسته امت اسلامی را یادآور شد و خاطرنشان کرد: هر چند در طول تاریخ حوادث مختلف برای مقابله با حجاب رخ داده اما آنچه که مسلم است اینکه با پیشتازی علما و همراهی مردم بسیاری از این توطئه‌ها خنثی شده است.

دبیرکل جمعیت فداییان اسلام به تلاش دشمنان در مقطع کنونی برای ضربه زدن به ماهیت مبانی دینی و اخلاقی اشاره کرد و ادامه داد: امروز دشمن سرسخت‌تر از گذشته در مسئله حجاب و سایر مبانی دینی ورود پیدا کرده تا ذهن‌ها را مخدوش کند در حالی که امت اسلامی باید با اتحاد و همدلی بیشتر در این مسیر گام‌های جدی را بردارند.