به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور ، دکتر حسن مروتی با اعلام این خبر افزود: دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان از بعد از ظهر روز پنجشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ می‌توانند سوابق تحصیلی خود را در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مشاهده کنند.

وی گفت: سوابق تحصیلی این دسته از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ تا روز یکشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۱ در سایت سازمان سنجش قابل مشاهده است.

مروتی درباره چگونگی ویرایش این اطلاعات، گفت: دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان در صورتی که مغایرتی در اطلاعات سوابق تحصیلی خود مشاهده کردند لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا روز یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرک تحصیلی خود مراجعه و اقدام به اصلاح اطلاعات کنند.

وی تاکید کرد: در غیر این صورت برای این گروه با همان سوابق و اطلاعات موجود گزینش علمی و اعلام نتیجه اولیه صورت می‌گیرد.