به گزارش خبرنگار مهر، کارت شرکت در جلسه آزمون دوره‌های فراگیر مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ دانشگاه های پیام نور (نوبت بیست و دوم) و آزاد اسلامی امروز سه‌شنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ برای مشاهده و پرینت در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

فرآیند آزمون دوره‌های فراگیر مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ دانشگاه های پیام نور (نوبت بیست و دوم) و آزاد اسلامی از ساعت‌ ۸:۳۰ صبح روز جمعه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۱ آغاز می شود. در ورودی ِحوزه های امتحانی رأس‌ ساعت‌ ۸:۰۰ (هشت) بسته خواهد شد، داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند.

متقاضیان شرکت‌ در آزمون‌، برای شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به سایت سنجش مراجعه و با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) و یا اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد رهگیری و ...) از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه و براساس آدرس و زمان تعیین شده به حوزه امتحانی مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ کارت شرکت در آزمون وجود دارد ضروری است درخواست کتبی خود را به همراه تصویر شناسنامه یا کارت ملی حداکثر تا تاریخ ۲۶ تیر از طریق آدرس https://darkhast.sanjesh.org به سازمان سنجش ارسال کند.

چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در کارت شرکت در آزمون در بندهای ۹، ۱۲،۱۱،۱۰ و ۱۵ داوطلب وجود دارد لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثرتا تاریخ ۲۴ تیر منحصراً به سایت سازمان سنجش قسمت ویرایش اطلاعات کارت در کارت ورود به جلسه مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام شود.

با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۳ و ۸ (جنس و معلولیت) تفاوتی مشاهده شد ضروری است مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «ج» به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنند.

چنانچه عکس الصاقی به کارت ورودی داوطلب با چهره وی مغایرت داشته باشد لازم است شخص داوطلب همراه با دو قطعه عکس و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار برای اصلاح کارت، مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «ج» به نماینده سازمان سنجش مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنند. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود داوطلب تکمیل شده، در نظر گرفته شده است.

شرایط مغایرت در اطلاعات مندرج در سهمیه ثبت نامی (بند ۷) کارت شرکت در آزمون نیز در اطلاعیه سازمان سنجش درج شده است.

چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس است و یا چنانچه عکس روی کارت وی دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مُهر، واضح نبودن عکس و یا اشتباه عکس است، ضروری است ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «ج» به نماینده سازمان سنجش مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کرده و موضوع را پیگیری کرده تا مشکل برطرف شود. در غیر اینصورت فرد به عنوان متخلف تلقی و برابر مقررات باوی رفتار خواهدشد.

نماینده سازمان سنجش در روز پنجشنبه ۲۳ تیر صبح از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و بعدازظهر از ساعت ۱۴ تا ۱۸ در واحد رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد. آدرس و محل تشکیل واحد رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون در سایت سازمان سنجش درج شده است.

هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاکن ، ماسک سه لایه (بدون فیلتر) و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد. رد و بدل کردن این موارد در جلسه آزمون تخلف محسوب می شود.

داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، کتاب، ماشین‌حساب (به استثنای کدرشته های ذکر شده در جدول ذیل)، هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند.

به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری رفتار خواهد شد.

تبصره: استفاده از ماشین حساب منحصراً در کد رشته‌های زیر با نوع ذکر شده مجاز است:

نوع ماشین حساب: ساده برای کد رشته: ۱۰۳۳-۲۰۰۶-۲۰۱۶-۳۰۰۱-۳۰۰۲-۳۰۱۰

نوع ماشین حساب: مهندسی برای کد رشته: ۲۰۰۱-۲۰۰۵-۲۰۱۸-۳۰۰۳-۳۰۰۴-۳۰۰۵-۳۰۰۶-۳۰۰۷-۳۰۰۸-۳۰۰۹-۳۰۱۲-۳۰۱۳-۳۰۲۱-۳۰۲۲-۳۰۲۳-۳۰۲۴-۴۰۰۷

به همراه داشتن تلفن همراه حتی بصورت خاموش در جلسه آزمون موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.