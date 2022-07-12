به گزارش خبرگزاری مهر، کتابفروشی خانه هنر گویه در دومین نشست پنج شنبه‌های نقد و بررسی شعر و داستان، مجموعه شعرهای اسماعیل باستانی را به نام‌های «تهران لوبیتل، چشم‌های تو» و «عوارض جانبی» را نقد و بررسی می‌کند.

روز پنج شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه این دو مجموعه شعر با حضور شاعر و منتقدان؛ شهاب نادری مقدم ـ شاعر و مترجم ـ و هادی حسینی نژاد ـ شاعر و روزنامه‌نگار ـ و با اجرای غزل نهانی در محل کتابفروشی خانه هنر گویه واقع در میدان هفت تیر، خیابان لطفی، تقاطع مشاهیر شماره ۳۹ نقد و بررسی می‌شوند.

باستانی متولد سال ۱۳۶۲ و دانش آموخته رشته روزنامه‌نگاری است که از بیست سال پیش کار تهیه کنندگی و اجرای برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی را بعهده داشته است. او مجموعه شعرهای خود را به نام‌های تهران لوبیتل، چشم‌های تو و عوارض جانبی در انتشارات نیستان منتشر کرده است.