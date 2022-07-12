به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد علی ملکیان شامگاه سه شنبه در همایش هیئات مذهبی دامغان که به میزبانی حسینیه محله امام (ره) این شهر برگزار شد با اشاره به انتخابات شورای هیئتهای مذهبی شهرستان دامغان، گفت: شورای ششم هیئات مذهبی با مشارکت خوب هیئتهای مذهبی در یک انتخابات پرشور شکل گرفت و امیدواریم که شاهد برگزاری رویدادها و برنامههای خوبی در راستای ارتقای هیئتهای مذهبی شهرستان دامغان طی سال جاری باشیم.
وی با اشاره به لزوم ثبت هیئتها است، افزود: ثبت هیئتهای مذهبی به سازمان تبلیغات اسلامی این اجازه را میدهد که بتواند خدمات بهتری را به هیئتها ارائه کند، افزود: کد مداحی که مداحان دریافت میکنند مانند ثبت هیئتها در سامانه، دارای مزیتهای ویژهای مانند بیمه، استفاده از امتیازاتی که به هیئتها و مداحان داده میشود، است و لذا هیئتها با ثبت در سامانه تبلیغات اسلامی، در واقع مجوز رسمی نیز دریافت میکنند.
رئیس تبلیغات اسلامی دامغان با اشاره به استفاده از فرصت موقوفات رسمی از سوی هیئتهای مذهبی، گفت: اگر هیئتی میخواهد از موقوفات استفاده کند، نیاز به کد مجوز یا ثبت هیئت مذهبی در سامانه تبلیغات اسلامی دارد چرا که اداره ثبت اسناد و اوقاف در بدو وقوع موقوفه آن را مطالبه خواهد کرد پس در نتیجه ثبت هیئت میتواند از این لحاظ نیز اهمیت داشته باشد.
ملکیان با اشاره به وقوع معافیتهای مالیاتی در پی درج و ثبت هیئتهای مذهبی در سامانه تبلیغات اسلامی، گفت: برخی برنامههای حقوقی و بیمه هیئتها، دریافت خدمات حقوقی و … توسط سازمان تبلیغات اسلامی بعد از اعطای مجوز، قابل انجام است از سوی دیگر سازمان تبلیغات اسلامی برای اینکه بهتر بتواند به هیئتها خدمت کند، نیاز به ثبت هیئتها دارد که امیدواریم هیئتهای مذهبی دامغان به این موضوع اهتمام داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به مطالبات هیئتهای مذهبی، بیان کرد: باید تلاش داشته باشیم، هیئتها سخنران محور اداره شوند چرا که به خصوص در ایام محرم جوانان بسیاری در هیئتها حضور دارند و میبایست ورود این افراد با خروج شأن از هیئتها تفاوت داشته باشد و این امر با معارف اهل بیت (ع) اتفاق خواهد افتاد.
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