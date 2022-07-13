هوش مصنوعی چگونه با تغییرات آب و هوایی مبارزه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فوربز؛ تورم یک معضل جهانی است و تغیرات آب و هوایی میتواند باعث تشدید آن شود. این به این علت است که افزایش و شدت رویدادهای غافلگیرانه و شدید آب و هوایی ثبات وضعیت را از بین برده و باعث افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی و سایر ملزومات میشود.
هوش مصنوعی میتواند با کمک به بشر با ارائه راهحلهایی برای کاهش گازهای گلخانهای، بهبود بهرهوری انرژی و افزایش استفاده از انرژیهای تجدید پذیر، باعث بالا رفتن میزان امیدواری در این زمینه باشد و به بشر در مبارزه با تغییرات آب و هوایی کمک کند.
بر اساس گزارش «BCG Climate AI Survey» در سال ۲۰۲۲، ۸۷ درصد از مدیران بخشهای خصوصی و دولتی که قدرت نقشآفرینی در حوزه هوش مصنوعی و آب و هوا را دارند، معتقدند که هوش مصنوعی ابزاری مهم است که قادر است به مبارزه با تغییرات آب و هوایی کمک کند.
مدیران بخش عمومی و خصوصی، فواید حاصل از تحلیل ارتباط میان هوش مصنوعی و آب و هوا را در زمینه کاهش روند تغییرات ۶۱ درصد، در زمینه اندازهگیری اثرات و میزان انتشار ۵۷ درصد، پیشبینی خطرات به منظور سازگاری ۴۴ درصد، چگونگی مدیریت آسیبپذیریها هنگام قرار گرفتن در معرض بحرانهای ناشی از تغییرات آبو هوا ۴۲ درصد، کاهش و حذف گازهای گلخانهای ۳۷ درصد و تسهیل تحقیقات مربوط به آب و هوا تأمین مالی آن را ۲۸ درصد، ارزیابی میکنند.
هوش مصنوعی از راههای زیادی میتواند تغییرات آب و هوایی و مضرات آن را کاهش دهد. به عنوان مثال، افزایش بهرهوری انرژی یا کاهش انتشار گازهای گلخانهای در حوزههای صنعت، کشاورزی و حمل و نقل.
هوش مصنوعی همچنین میتواند با بهبود تواناییهای ما در پیشبینی رویدادهای آسیبزا و بحرانهای آب و هوایی و ارائه ابزارهای پشتیبانی به ما کمک کند تا واکنشی سریعتر و مؤثر تر داشته باشیم و با این تغییرات سازگار شویم. یکی دیگر از کاراییهایی که این فناوری نوین میتواند داشته باشد این است که با کمک به ما در شناسایی عوامل خطرآفرین از یک جهت و ارائه امکانات تدوین و توسعهی برنامههای مؤثر برای مبارزه با این عوامل از جهت دیگر، باعث افزایش قدرت واکنش ما در مقابل تغییرات آبوهوایی شود.
مهمترین عامل موفقیت، داشتن هوش مصنوعی قویتر نیست بلکه نحوه استقرار آن است که باعث به حداکثر رسیدن تأثیرات آن میشود.
لامبرهوگنهات، مدیر بخش تجزیه تحلیل دادهها، مشارکتها و نوآوریهای فناوری در دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (OICT) میگوید: برای رسیدگی به خطرات ناشی از اتکای بیشاز حد ما به سوختهای فسیلی، باید به مجموعهای از راهحلهای نوآورانه تکیه کنیم. هوش مصنوعی به عنوان راه حلی کلیدی میتواند به دستاوردهای ما در این زمینه بیفزاید.
سه اصل برای استفاده از هوش مصنوعی در مبارزه با تغییرات آبوهوایی وجود دارد که شامل کاهش تغییرات آب و هوایی، سازگاری و انعطاف پذیری و اصول میشود. کاهش و پیروی از اصول در مبارزه با تغییرات اقلیمی مهم است اما سازگاری و انعطاف پذیری برای اطمینان از اینکه اقتصاد و مردم بتوانند در مقابل اثرات ناشی از این تغییرات مقاومت کنند اصلی حیاتی است. انعطاف پذیری واقعی به این معناست که واقعیت را بدانیم و از ابزاری مثل هوش مصنوعی برای کمک به شناسایی خطرات، آسیبپذیریها و اختلالات احتمالی استفاده کنیم. ما همچنین باید ظرفیت و قابلیتهایی را برای پاسخ سریع به این تهدیدات و ایجاد معماری انعطافپذیر ایجاد کنیم.
دامین گرومیر بنیانگذار و مدیر Co-Chair of AI for the Planet Alliance و یکی از نویسندگان گزارش اظهار داشت: «علیرغم وعدهها، مبارزه با تغییرات آب و هوایی، به اراده تصمیمگیرندگان برای اقدام و ایجاد تغییرات ضروری بستگی دارد و هوش مصنوعی و سایر فناوریهای نوظهور قادرند تا حدی اراده مسئولین را جهت اتخاد تصمیمات مناسب و اجرای آنها پشتیبانی کنند.
بنابراین باید به این نکته توجه داشت که هوش مصنوعی اکسیری برای مبارزه با تغییرات آبهوایی نیست بلکه یکی از ابزارهایی است که میتواند در آینده به ما کمک کند.
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