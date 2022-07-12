رایزنی وزیر خارجه قطر با همتای فرانسوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر با کاترین کولونا، همتای فرانسوی خود دیدار کرد و دو طرف روابط دوجانبه و راه‌های تقویت آن به خصوص در زمینه‌های اقتصادی و آخرین تحولات بین‌المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

بر اساس این گزارش، در این دیدار که در پاریس انجام شد، دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و جهانی از جمله پرونده هسته‌ای ایران، قضیه فلسطین، تحولات لیبی، لبنان، اوکراین و افغانستان به بحث و رایزنی پرداختند.

وزرای امور خارجه قطر و فرانسه بر اهمیت رسیدن به افق سیاسی در موضوع فلسطین و بازگشت به مذاکرات بر مبنای تشکیل دو کشور هم تاکید کردند.

آل ثانی و کولونا همچنین دستیابی به توافقی منصفانه در مذاکرات هسته‌ای ایران و حل دیپلماتیک بحران اوکراین را ضروری دانستند.

دوحه در ماه گذشته میلادی میزبان مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و امریکا به مدت دو روز و زیر نظر اتحادیه اروپا بود.