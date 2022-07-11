توافقی فراتر از برجام با ایران حاصل نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام سابق آمریکا با بیان اینکه هرگونه توافق با ایران باید جامع تر از برجام باشد در عین حال افزود که چنین چیزی روی نخواهد داد.

بر اساس این گزارش، جیمز کلاپر رئیس سابق اطلاعات ملی آمریکا گفت: هرگونه توافق با ایران باید جامع تر از برجام باشد که این امر اتفاق نخواهد افتاد.

این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفر به منطقه در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست به چرایی انجام سفر پرداخت و ادعا کرد: تا زمانی که ایران به توافق هسته‌ای برجام برنگردد، فشار اقتصادی و دیپلماتیک واشنگتن ادامه می‌یابد.

مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا در دوحه قطر در تاریخ هفتم و هشتم تیرماه که در ادامه مذاکرات وین برگزار گردید، اخیرا پایان یافت.

در همین حال، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که مذاکرات هسته‌ای غیرمستقیم با ایران در دوحه هیچ پیشرفتی به همراه نداشت.

بر اساس این گزارش، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: در حالی که از تلاش‌های اتحادیه اروپا بسیار سپاسگزاریم اما از اینکه ایران باز هم نتوانسته است به ابتکار اتحادیه اروپا پاسخ مثبت دهد و در نتیجه هیچ پیشرفتی حاصل نشده است، نا امید هستیم.

در ادامه این ادعاها آمده بود: ما در دوحه، همچون گذشته آمادگی خود را برای به نتیجه رساندن و اجرای سریع توافق در مورد بازگشت متقابل به پایبندی کامل به برجام بر اساس تقریباً یک سال و نیم مذاکرات، به وضوح اعلام کردیم.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد: اما در دوحه، ایران مانند گذشته موضوعاتی را مطرح کرد که کاملاً نامرتبط با برجام بود و ظاهراً آماده تصمیم گیری اساسی در مورد اینکه آیا می‌خواهد توافق را احیا کند یا آن را دفن کند، نیست.

لازم به ذکر است که تاکنون خواسته های خارج از چارچوب توافق هسته ای ۲۰۱۵ که توسط آمریکا مطرح شده اند، مانع نهایی شدن هر گونه توافق بوده است و آمریکا در این زمینه سعی دارد با انداختن توپ در زمین ایران و تمارض، تهران را مقصر هر گونه کم کاری و کارشکنی جلوه دهد.