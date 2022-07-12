اتحادیه اروپا ۱۳ میلیارد یورو از اموال روسیه را مصادره کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا تا به امروز بیش از ۱۳ میلیارد یورو از دارایی های خارجی روسیه را به بهانه جنگ اوکراین توقیف کرده است.

«دیدیه ریندرز» کمیسر عدالت اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا تاکنون ۱۳.۸ میلیارد یورو (۱۳.۸۳ میلیارد دلار) از دارایی های الیگارشی های روسی، سایر افراد و نهادها را، که به دلیل جنگ اوکراین در فهرست تحریم هستند، مسدود کرده است.

این مقام عالی قضایی اتحادیه اروپا یادآور شد که بخش اعظمی از دارایی های مصادره شده روسیه، نزدیک به ۱۲ میلیارد یورو، تنها در ۵ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا توقیف شده اند. ریندرز از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست در این مسیر قدم بردارند.

ریندرز در اظهاراتی در جمهوری چک افزود که در حاضر اتحادیه اروپا ۹۸ نهاد و نزدیک به ۱۱۶۰ فرد روسی را در فهرست تحریمی خود قرار داده است. وی تاکید کرد که بنابراین باید به متقاعد کردن دیگر کشورها برای انجام همین کار ادامه دهیم.

پیش از این روزنامه انگلیسی گاردین گزارش داد مقامات انگلیسی در نظر دارند تا اموال و دارایی‌های بلوکه شده روسیه در این کشور را به اوکراین انتقال دهند.

وزارت خزانه داری آمریکا نیز اخیرا اعلام کرده بود که ظرف ۱۰۰ روز گذشته، ایالات متحده و متحدانش ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه و بیش از ۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های افراد تحت تحریم خود را توقیف کرده اند.