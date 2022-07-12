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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۵۰

با انتقاد از رویکرد غرب؛

زاخارووا: آمریکا در آستانه جنگ هسته ای با روسیه قرار گرفته است

زاخارووا: آمریکا در آستانه جنگ هسته ای با روسیه قرار گرفته است

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که آمریکا و غربی ها با استفاده از بحران اوکراین دست به یک رویارویی جمعی بر ضد مسکو زده اند که به یک برخورد مملو از تنش های هسته ای می انجامد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز سه شنبه اعلام کرد که آمریکا و متحدان غربی اش در قبال اوکراین، در آستانه درگیری هسته‌ای با روسیه قرار گرفته اند و تلاش‌ها برای سرزنش مسکو برای این امر کاملاً غیرقابل قبول است.

زاخارووا در این باره گفت: واشنگتن و متحدانش پس از برانگیختن و تشدید بحران اوکراین و به راه انداختن یک رویارویی ترکیبی شدید با روسیه، به طور خطرناکی در آستانه رویارویی نظامی آشکار با کشورمان، که به معنای درگیری مسلحانه مستقیم قدرت های هسته ای است، قرار گرفته اند. بدیهی است که چنین برخوردی مملو از تنش های اتمی خواهد بود.

وی افزود: تلاش برای اهداف تبلیغاتی برای تحریف منطق بازدارندگی، که اظهارات رسمی روسیه در مورد مسائل هسته ای بر آن استوار است، و همچنین معرفی ما به عنوان کشور تهدید کننده با تسلیحات هسته ای، مطلقا غیر قابل قبول است.

پیشتر «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه همزمان با آغاز عملیات ویژه نظامی این کشور در اوکراین، به نیروهای اتمی این کشور فرمان آماده باش داده بود. همچنین سازمان هوا فضای روسیه نیز چندی پیش از ساخت و آزمایش موفقیت آمیز بزرگترین و قوی ترین موشک بالستیک قاره پیمای این کشور با قابلیت حمل چندین کلاهک هسته ای خبر داده بود.

موشک مذکور که با نام «سرمت» شناخته می شود، تا پاییز امسال به ارتش روسیه تحویل و عملیاتی خواهد شد.

همچنین دیگر مقامات روسیه، از جمله «دیمیتری مدودف» نایب رئیس شورای امنیت این کشور نیز نسبت به اقدامات غربی ها که منجر به برخوردهای هسته ای بین مسکو و آنها می شود، هشدار اکید داده است.

کد مطلب 5536719

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    نظرات

    • IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      2 1
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      سرزمین پهناور روسیه بهتر است تقسیم شود. و عدالت جهانی بدین وسیله توسعه یابد.
      • امیر AE ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
        0 0
        درمورد سرزمینهای استرالیا نیوزیلند جزایر مالویناس کانادا که جزو خاک انگلیس و فقط فرمانداری و همان فرمانداری شأن همتوسط ملکه انگلیس تعیین میشود هم همین نظر را داری؟ دنیا و نظام بین المللی از منظر غرب چهارکشور است آمریکا انگلیس فرانسه اسراییل چین روسیه ایران برنامه وتوهمات شما را بهم زد اجنبی پرست
      • شهاب DE ۰۵:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۶
        0 0
        منظور شما عدالت غربی است نه جهانی، تجزیه، بعد غارت و چپاول. عدالت آمریکایی البته کاملأ متفاوت است، بدون تجزیه لرشکرکشی به اسم برقراری صلح بعد غارت و دزدی!
    • به GB ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
      1 0
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      جنگ در اوکراین به درگیری هسته ای نمی انجامد، چرا که روسیه فعلاً در موضع پیروزی است و احتیاج به جنگ غیر متعارف ندارد و کشورها و نیروهای ناپیدای زیادی در جهان از روسیه حمایت میکنند و مانع از شکست روسیه میشوند چون به اهداف بعدی غرب واقف هستند، آمریکا نیز دست به چنین کاری نمی زند چون سرزمین اوکراین و دس

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