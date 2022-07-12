زاخارووا: آمریکا در آستانه جنگ هسته ای با روسیه قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز سه شنبه اعلام کرد که آمریکا و متحدان غربی اش در قبال اوکراین، در آستانه درگیری هسته‌ای با روسیه قرار گرفته اند و تلاش‌ها برای سرزنش مسکو برای این امر کاملاً غیرقابل قبول است.

زاخارووا در این باره گفت: واشنگتن و متحدانش پس از برانگیختن و تشدید بحران اوکراین و به راه انداختن یک رویارویی ترکیبی شدید با روسیه، به طور خطرناکی در آستانه رویارویی نظامی آشکار با کشورمان، که به معنای درگیری مسلحانه مستقیم قدرت های هسته ای است، قرار گرفته اند. بدیهی است که چنین برخوردی مملو از تنش های اتمی خواهد بود.

وی افزود: تلاش برای اهداف تبلیغاتی برای تحریف منطق بازدارندگی، که اظهارات رسمی روسیه در مورد مسائل هسته ای بر آن استوار است، و همچنین معرفی ما به عنوان کشور تهدید کننده با تسلیحات هسته ای، مطلقا غیر قابل قبول است.

پیشتر «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه همزمان با آغاز عملیات ویژه نظامی این کشور در اوکراین، به نیروهای اتمی این کشور فرمان آماده باش داده بود. همچنین سازمان هوا فضای روسیه نیز چندی پیش از ساخت و آزمایش موفقیت آمیز بزرگترین و قوی ترین موشک بالستیک قاره پیمای این کشور با قابلیت حمل چندین کلاهک هسته ای خبر داده بود.

موشک مذکور که با نام «سرمت» شناخته می شود، تا پاییز امسال به ارتش روسیه تحویل و عملیاتی خواهد شد.

همچنین دیگر مقامات روسیه، از جمله «دیمیتری مدودف» نایب رئیس شورای امنیت این کشور نیز نسبت به اقدامات غربی ها که منجر به برخوردهای هسته ای بین مسکو و آنها می شود، هشدار اکید داده است.