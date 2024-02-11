  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۳۱

فردا از خانه هنرمندان ایران؛

پیکر ایرج تنظیفی هنرمند نقاش و مجسمه‌ساز تشییع می‌شود

پیکر ایرج تنظیفی هنرمند نقاش و مجسمه‌ساز تشییع می‌شود

مراسم بدرقه پیکر ایرج تنظیفی از بنیانگذاران هنر مدرنیسم در ایران، دوشنبه ۲۳ بهمن از مقابل خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، پریس تنظیفی فرزند ایرج تنظیفی عنوان کرد: پیکر استاد ایرج تنظیفی، دوشنبه ۲۳ بهمن ساعت ۹ صبح با حضور هنرمندان و اعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران و انجمن مجسمه‌سازان ایران از مقابل خانه هنرمندان ایران تشییع و سپس در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده می‌شود.

تنظیفی متولد ۱۳۱۷ گرگان و تحصیل‌کرده دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود که جمعه ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ چشم از جهان فروبست.

نقاشی‌های زنده‌یاد ایرج تنظیفی به صورت نقش برجسته روی تخته و مجسمه‌هایش اوج مکتب سقاخانه است. او با فراگیری هنر مسگری ایرانی، مجسمه‌های مدرن با هویت ایرانی خلق کرد که باعث شهرت جهانی او شد.

کد مطلب 6021141

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه