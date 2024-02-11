به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، پریس تنظیفی فرزند ایرج تنظیفی عنوان کرد: پیکر استاد ایرج تنظیفی، دوشنبه ۲۳ بهمن ساعت ۹ صبح با حضور هنرمندان و اعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران و انجمن مجسمهسازان ایران از مقابل خانه هنرمندان ایران تشییع و سپس در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده میشود.
تنظیفی متولد ۱۳۱۷ گرگان و تحصیلکرده دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود که جمعه ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ چشم از جهان فروبست.
نقاشیهای زندهیاد ایرج تنظیفی به صورت نقش برجسته روی تخته و مجسمههایش اوج مکتب سقاخانه است. او با فراگیری هنر مسگری ایرانی، مجسمههای مدرن با هویت ایرانی خلق کرد که باعث شهرت جهانی او شد.
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