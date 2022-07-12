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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۴۲

فرمانده انتظامی کرمانشاه خبر داد؛

کشف ۵۳۰ تن جو و ذرت احتکار شده در روانسر

کشف ۵۳۰ تن جو و ذرت احتکار شده در روانسر

کرمانشاه- فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۵۳۰ تن جو و ذرت احتکار شده در شهرستان روانسر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: پس از اطلاع مأموران انتظامی روانسر از وجود مقدار زیادی غلات احتکار شده در این شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی انبار مورد نظر در جاده روانسر به کرمانشاه شده و پس از هماهنگی قضائی بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه یادآور شد: در این بازرسی ۵۳۰ تن جو و ذرت احتکار شده که طبق نظر کارشناسان ارزش آن به ۵۶ میلیارد ریال می‌رسید، کشف شد.

سردار جاویدان با اشاره به پلمب انبار محل احتکار، از دستگیری یک نفر در این راستا و معرفی به دستگاه قضائی جهت صدور حکم لازم خبر داد.

کد مطلب 5536814

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