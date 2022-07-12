تحقق عملکرد ۲۰ درصدی طرح کنترل بازار در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد سه ماهه اداره کل اظهار کرد: در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، تعداد ۱ هزار و ۲۳۴ مورد بازرسی از مراکز عرضه و توزیع کالای استان، توسط شرکت‌های بازرسی تأیید صلاحیت شده و کارشناسان اداره کل انجام گرفته که نسبت به برنامه عملیاتی مصوب ۲۰ درصد تحقق عملکرد داشته است.

وی افزود: همچنین تعداد ۴۳ مورد نمونه‌برداری و آزمون فرآورده‌ها از مراکز عرضه و فروش کالا در صنایع غذایی و کشاورزی نساجی و چرم، بسته‌بندی و سلولزی، خودرو و نیروی محرکه، شیمیایی، ایمنی، سلامت، انرژی و محیط زیست، مکانیک و فلزشناسی وانگ فلزات گران‌بها در استان اردبیل انجام شده است.

مدیرکل استاندارد استان اردبیل بیان کرد: این بازرسی و نمونه برداری‌ها با هدف حفظ سلامت و ایمنی جامعه، ملموس نمودن حضور استاندارد در جامعه و اعتمادسازی و ارتقای کیفیت محصولات و براساس برنامه زمان‌بندی ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، در قالب طرح طاها اجرایی شده است.

علایی ادامه داد: کالاهای مشمول استاندارد اجباری فاقد علامت استاندارد یا فاقد کد ۱۰ رقمی و یا مشکوک به جعل علامت استاندارد در این بازرسی‌ها شناسایی، توقیف و جمع‌آوری می‌شوند و در صورت لزوم طبق مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، با خاطیان برخورد قانونی انجام می‌شود.

وی افزود: برای نمونه‌برداری طرح اجرای هماهنگ استاندارد طاها با اعتبار تخصیص یافته از سوی سازمان ملی استاندارد ایران کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری از سطح بازار خریداری و در آزمایشگاه‌های همکار مورد آزمون قرار می‌گیرند.