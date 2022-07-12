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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۲۱:۲۵

مدیرکل استاندارد اردبیل خبر داد؛

تحقق عملکرد ۲۰ درصدی طرح کنترل بازار در اردبیل

تحقق عملکرد ۲۰ درصدی طرح کنترل بازار در اردبیل

اردبیل - مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: ۲۰ درصد عملکرد طرح کنترل بازار نسبت به برنامه عملیاتی مصوب در اردبیل تحقق یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد سه ماهه اداره کل اظهار کرد: در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، تعداد ۱ هزار و ۲۳۴ مورد بازرسی از مراکز عرضه و توزیع کالای استان، توسط شرکت‌های بازرسی تأیید صلاحیت شده و کارشناسان اداره کل انجام گرفته که نسبت به برنامه عملیاتی مصوب ۲۰ درصد تحقق عملکرد داشته است.

وی افزود: همچنین تعداد ۴۳ مورد نمونه‌برداری و آزمون فرآورده‌ها از مراکز عرضه و فروش کالا در صنایع غذایی و کشاورزی نساجی و چرم، بسته‌بندی و سلولزی، خودرو و نیروی محرکه، شیمیایی، ایمنی، سلامت، انرژی و محیط زیست، مکانیک و فلزشناسی وانگ فلزات گران‌بها در استان اردبیل انجام شده است.

مدیرکل استاندارد استان اردبیل بیان کرد: این بازرسی و نمونه برداری‌ها با هدف حفظ سلامت و ایمنی جامعه، ملموس نمودن حضور استاندارد در جامعه و اعتمادسازی و ارتقای کیفیت محصولات و براساس برنامه زمان‌بندی ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، در قالب طرح طاها اجرایی شده است.

علایی ادامه داد: کالاهای مشمول استاندارد اجباری فاقد علامت استاندارد یا فاقد کد ۱۰ رقمی و یا مشکوک به جعل علامت استاندارد در این بازرسی‌ها شناسایی، توقیف و جمع‌آوری می‌شوند و در صورت لزوم طبق مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، با خاطیان برخورد قانونی انجام می‌شود.

وی افزود: برای نمونه‌برداری طرح اجرای هماهنگ استاندارد طاها با اعتبار تخصیص یافته از سوی سازمان ملی استاندارد ایران کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری از سطح بازار خریداری و در آزمایشگاه‌های همکار مورد آزمون قرار می‌گیرند.

کد مطلب 5536855

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