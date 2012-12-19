کاهش ترافیک سرگردان با استانداردسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رنجبریان با بیان این که همزمان با توسعه فضاها و گسترش معابر شهری، مدیریت شهری تهران بر آن شده تا با یکسانسازی دستورالعملها و رویه انجام پروژههای شهری، از ناهمگونیهای سطح شهر کاسته و آسایش و آرامش هر چه بیشتر شهروندان را تأمین کند گفت: تهیه و تدوین این استانداردها، نحوه انجام هر یک از امور فنی و اجرایی را مشخص کرده و در سطح مناطق که مجری پروژهها هستند به مورد اجرا در میآید.
وی ادامه داد: پس از انتشار استانداردهای طبقهبندی معابر شهری و آرامسازی ترافیک، استانداردهای تابلوهای هدایت مسیر در معابر شهری سومین جلد از مجموعه استانداردهای شهری محسوب میشوند.
رنجبریان با بیان این که این استانداردها به تایید سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسیده و در اختیار دستاندرکاران حمل و نقل شهری قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: تابلوهای هدایت مسیر مهمترین عامل در خوانا شدن شهرهستندبه این معنا که افراد نا آشنا با مقصد مورد نظر با کمک این تابلوها میتوانند مسیر خود را برای رسیدن به آن مقصد دنبال کنند.
وی با تاکید بر نقش استانداردسازی تابلوهای هدایت مسیر در کاهش ترافیک سرگردان و توقفهای غیر ضرور برای پرسش از دیگر رانندگان و رهگذران در خصوص مسیر و مقصد مورد نظر، اضافه کرد: ابعاد، رنگ، فونت و نوشتارهای استاندارد در این تابلوها با دقت مورد توجه قرار گرفته و به عنوان ملاک عمل در اجرای پروژههای شهری مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: این استانداردها با استناد به بند یک ماده سه قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با مشارکت اداره کل برنامهریزی و توسعه شهری و اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک و اداره کل ارزیابی عملکرد معاونت برنامهریزی و توسعه شهری شهرداری تهران تهیه و تدوین شده است.
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