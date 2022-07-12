قهر طراحان استیضاح/ طالبی شهردار ماند

به گزارش خبرنگار مهر، سی و ششمین جلسه شورای شهر ساری شامگاه سه شنبه در حالی با دستور جلسه استیضاح شهردار بدون نتیجه به کار خود پایان داد که سه عضو منتقد و خواهان استیضاح جلسه را ترک کردند.

در پایان این جلسه جواد طالبی با شش رأی همچنان سکاندار عمارت شهرداری باقی ماند و طراحان استیضاح که با ۲۰ دقیقه تأخیر وارد صحن شدن بودند، چند دقیقه بعد جلسه را به دلیل حضور هیئت همراه با شهردار ساری ترک کردند.

سید ذوالفقار شریفی، میر رحمان شجاعی و سبحان بخشی سه طراح استیضاح شهردار ساری بودند که نسبت به حضور معاونان شهردار، به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند و در نهایت پروژه برکناری شهردار ساری ناکام ماند.

بخشی که نسبت به حضور بدون دعوت نامه معاونان و مشاورات شهردار معترض بود و آن را خلاف مقررات دانست، جلسه را ترک کرد و سپس دو عضو دیگر نیز خواهان خروج معاونان شهردار و مشاوران او از جلسه شد و صحن را ترک کرد.

پرویز شعبانی رئیس شورای شهر ساری با بیان اینکه استیضاح حق قانونی شورا است و باید در چارچوب قانون رفتار کرد، افزود: ما شرایط را برای برگزاری جلسه استیضاح آماده کردیم و قرار شد جلسه به صورت زنده از فضای مجازی پخش شود اما متأسفانه همکاران مکان شورا را ترک کردند.

حسین یوسفی دیگر عضو شورای شهر ساری با بیان اینکه موافق شهردار و مخالف استیضاح هستم، گفت: کار شورا ریل گذاری برای شهرداری است و در ابتدای کار به شهردار اعلام کردیم تا زمانی که پاک دستی و شایسته گزینی سرلوحه کارش باشد همراه او هستیم و هنوز هم برای ین عهد پایبند هستیم.

وی با تاکید بر اینکه هر لحظه اثبات شود شهردار از مسیر درست خارج شده سکوت نخواهیم کرد، ادامه داد: طرح سوال و استیضاح حق شورا و اعضا است و علت استیضاح شهردار قطع دست سودجویان و مافیای قدرت و رد خواسته‌های غیرقانونی برخی افراد است.

شهرام ایرجی عضو شورای شهر ساری نیز با تاکید بر اینکه فضای شهر باید از التهاب دور باشد، گفت: اگر استیضاح هدفی نداشته باشد شهر دچار زیان می‌شود و باید هدف استیضاح صلاح شهر باشد نه منفعت شخصی.

حسین احمدی دیگر عضو شورای شهر ساری نیز با بیان اینکه موافق استیضاح نیستم اما نقدهای ما دلسوزانه است، خواستار جلوگیری شهردار از برخی دخالت‌های گروهی از مدیران موسوم به حلقه سوم شهردار شد.

جواد طالبی شهردار ساری نیز استیضاح را نشانه برقراری مردم سالاری دانست و گفت: این نشان می‌دهد که حکومت با کسی برای منافع مردم تعارف ندارد.

در پایان این جلسه رأی گیری برای استیضاح شهردار برگزار شد و شش عضو حاضر در جلسه با برکناری جواد طالبی مخالفت کردند.