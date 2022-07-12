اولویت در سواحل انجام کار فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی شامگاه سه شنبه در نشست ساماندهی سواحل گیلان با اشاره به سفر میلیون‌ها مسافر برای بهره مند از سواحل، اظهار کرد: جلب رضایت مردم یکی از اولویت‌ها دولت است.

وی در ادامه به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری فراوان استان گیلان اشاره و اضافه کرد: ایجاد رفاه و نشاط اجتماعی از اهداف مهم آزادسازی سواحل بوده و در استان گیلان اقدامات

وزیر کشور با اشاره به ظرفیت طبیعی گردشگری در استان، افزود: فرصت گردشگری در گیلان در کنار ظرفیت مردمی این استان ظرفیت بسیار ارزشمندتر است.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم بسیج همگانی امکانات در راستای ایجاد یک سفر امن و راحت برای هموطنان و بهره مندی از ظرفیت دریا، گفت: یکی از مواردی باید مورد توجه مسئولان استان قرار بگیرید این بوده که محدوده آزادسازی سواحل به نسبت طول آن محدود است که باید افزایش یابد.

وحیدی با بیان اینکه توجه به اجرای بیمه بی نام در سطح سواحل لازم و ضروری است، تصریح کرد: ما به دنبال کاهش آسیب‌های جانی در سواحل هستیم و با صدور بیمه بی نامه و همچنین توجه به دغدغه‌های ناجیان غریق می‌توانی از این آسیب‌ها جلوگیری کنیم.

افزایش اعتماد عمومی با ایجاد نشاط اجتماعی

وی در ادامه بر لزوم ایجاد نشاط اجتماعی در اجرای طرح‌های سالم سازی سواحل تأکید و اضافه کرد: توجه به ایجاد نشاط اجتماعی زمینه جلب اعتماد عمومی فراهم می‌کند.

وزیر کشور با اشاره به اینکه باید با هنجار شکنان برخورد شود، گفت: اولویت ما در سواحل انجام کار فرهنگی با استفاده از ظرفیت تبلیغات اسلامی است اما با هنجارشکنان برخورد باید شود.

وحیدی بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت دریا و سرمایه گذاری در این بخش تأکید و اضافه کرد: در استان گیلان در حوزه مدیریت آب اقدامات شایسته ای صورت گرفته و باید به عنوان یک الگو مطرح شود.

وی همچنین با تأکید بر بهره گیری از ظرفیت‌های دانش بنیان در کاهش تنش آبی و افزایش بهره وری، اظهار کرد: در زمینه پسماند نیز نهضتی راه اندازی شده و باید شاهد جهش در حل این معضل باشیم.