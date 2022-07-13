تفاهم نامه ساخت خط ۱۰ مترو تهران امضا ‌شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱، تفاهم نامه همکاری مشترک میان شهرداری تهران و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برای احداث خط ۱۰ مترو تهران به امضا رسید.

خط ۱۰ مترو تهران از جمله خطوط جدید مترو تهران است، این خط ۴۳ کیلومتر است و ۳۵ ایستگاه دارد.

خط ۱۰ مترو تهران از محدوده قنات کوثر در تقاطع بزرگراه‌های شهید زین‌الدین و شهید باقری آغاز و در نهایت به ایستگاه وردآورد در خط ۵ مترو تهران می‌رسد.

این خط مناطق ۱ تا ۵ و ۲۲ را پوشش می‌دهد و با احداث آن، کمربند حمل و نقل غرب به شرق تهران تکمیل می‌شود.