محمدجواد موحد مدیرعامل باشگاه فیلم سوره و تهیهکننده سریال اپیزودیک «تازه وارد» در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه فرزندآوری موضوعی است که این روزها برخیها با آن دافعه دارند، عنوان کرد: شاید بتوان گفت یکی از دلایل این اتفاق فضای رسانهای است که همه در آن دخیل بودند و فرزندآوری را تبدیل به موضوعی دولتی کردهاند، در حالی که این موضوع مسألهای انسانی، اجتماعی و ملی است.
وی اضافه کرد: هر دولتی ۲۰ سال دیگر بر این کشور حاکم باشد با مساله پیری جمعیت روبهروست. در حقیقت این مساله فارغ از دولتهاست اما اشتباهات متعدد این مساله را تقلیل داده و به یک مساله سیاسی تبدیل کرده است و این باعث میشود برخی از افرادی که با دولت و فضای آن مشکل دارند، حتی یک قسمت از سریال را هم نبینند و ندیده قضاوت کنند.
وی درباره استقبال مخاطبان از این سریال اپیزودیک که پخش آن چندی پیش به پایان رسید هم اظهار کرد: خاطرم هست خانوادهای که دو پسر بچه ۶ و ۱۰ ساله دارند، پس از قسمت اول این سریال به من پیام دادند و گفتند که چند بار آن را تماشا کردند و ایکاش این اپیزود تبدیل به سریال ۲۰ قسمتی شود، چراکه بچههای ما به این اتفاق نیاز دارند. این بازخورد برای من جالب بود و حتی ما را به فکر انداخت که به زودی با یکی از کارگردانان «تازه وارد» سریالی ویژه کودکان و نوجوانان بسازیم.
اکثر بازخوردها نسبت به «تازهوارد» مثبت بود
تهیهکننده سریال اپیزودیک «تازه وارد» ادامه داد: همچنین پس از اپیزود «مهماندار»، خانمی به من پیام داد و نوشته بود که مهماندار قطار است و با همین معضل روبهرو بوده و انگار زندگی خود را دیده است. برای ما خوشحالکننده بود که آدمها با کار همذاتپنداری و خود را در فیلم پیدا کردند و تأثیر مثبت گرفتند. در کل میتوانم بگویم اکثر بازخوردها مثبت بود و خداراشکر مجموعاً اتفاق خوبی رخ داده است.
موحد تاکید کرد: سریال «تازه وارد» این جرأت را به ما داد تا چنین طرحهایی را بنویسیم. شاید برایتان جالب باشد که بدانید هماکنون ساخت سه سریال اپیزودیک در حوزههای دفاع مقدس و فناوریهای نوین به ما سفارش داده شده است. در حقیقت مهمتر از ساخت سریال اپیزودیک برای ما این مهم است که امروز سفارش تولید ۲ فیلم سینمایی و سه سریال به هشت کارگردان جوان «تازه وارد» داده شده است.
شاید برایتان جالب باشد که بدانید هماکنون ساخت سه سریال اپیزودیک در حوزههای دفاع مقدس و فناوریهای نوین به ما سفارش داده شده است. در حقیقت مهمتر از ساخت سریال اپیزودیک برای ما این مهم است که امروز سفارش تولید ۲ فیلم سینمایی و سه سریال به هشت کارگردان جوان «تازه وارد» داده شده است وی یادآور شد: علاوه بر آنکه به دنبال ساخت سریال استاندارد و قابل پخش بودیم، تلاش کردیم محیطی واقعیتر و جدیتر برای هشت کارگردان «تازهوارد» فراهم آوریم که فکر میکنم بسیار به آن نزدیک شدیم.
تهیهکننده سریال اپیزودیک «تازهوارد» با اشاره به اینکه همکاری با کارگردانان جوانی که میخواهند سینما را فتح کنند و کمتر با مدیوم سریالسازی آشنا هستند، کار راحتی نبوده است، اظهار کرد: هشت فیلمساز جوان ما اتفاقاً در بسیاری از مواقع هرچه ما میگفتیم، تشخیص دیگری داشتند و به اصطلاح گوششان به حرفهای ما بدهکار نبود، اما تلاش کردیم تا جای ممکن دست آنها را برای تجربه کردن باز بگذاریم. همچنین برخی از کارگردانان علاقهمند بودند اپیزود خود را در ۲۰ روز بسازند اما این تعداد روز اقتضای تلویزیون نیست و باید روزی ۶ تا ۷ دقیقه کار را میگرفتند یعنی اپیزود خود را در ۸ یا ۹ روز میساختند.
موحد افزود: درست است که «تازه وارد» اولین تجربه من در حوزه سریالسازی بود، اما سالهاست با فیلمسازان جوان در ارتباط هستم و کار میکنم. ضمن اینکه من پیش از ساخت «تازه وارد» به عنوان مجری طرح سریال «کتونی زرنگی» را کار کرده و از منظر تولیدی با تولید یک سریال آشنا بودم. از سویی عوامل سازنده «تازه وارد» بیش از اینکه محدود به نگاه حرفهای باشند، سعی کردند، همدلانه پیش بروند و همین موجب شد کارگردانان با شرایط مالی و تولید کنار بیایند و گاهی از دستمزد خود کم کنند تا کار به بهترین شکل پیش برود.
وی با اشاره به اینکه پیش از این تنها اکبر تحویلیان به عنوان تهیهکننده سریال «شاید برای شما اتفاق بیفتد» اثر اپیزودیک ساخته بود، اظهار کرد: ما پیش از تولید «تازه وارد» نه تنها تجربه چنین کاری را نداشتیم، بلکه کسی را هم پیدا نمیکردیم که از آن مشاوره بگیریم و بسیاری از تجارب را در حین تولید به دست آوردیم و خوشبختانه با تمهیداتی که اندیشیدیم کمترین میزان خسارت را داشتیم. اما به هر حال با پروژهای طرف بودیم که طول و عرض آن دقیق مشخص نبود. اما امروز تصورم این است که اگر کسی بخواهد سریال اپیزودیک بسازد، به یکی از جاهایی که فکر میکند، باشگاه فیلم سوره است که این موضوع برای ما بسیار جذاب خواهد بود.
اتاق ایده ما دائماً در حال تولید محتواست
مدیرعامل باشگاه فیلم سوره در ادامه در پاسخ به این پرسش که پرداختن به موضوعات روز تا چه اندازه برای این مجموعه اهمیت دارد، اظهار کرد: ما در باشگاه اتاق ایدهای داریم که دائماً در حال تولید محتواست؛ اینکه درباره چه موضوعی صحبت کنیم و سریال، فیلم کوتاه و آثار سینمایی و… چه محتوایی داشته باشد. در تمام جلسات ایدهپردازی و درباره موضوعاتی که میخواهیم از آن حرف بزنیم به یک وجه جدی فکر میکنیم و آن این است که لبه فیلم و سریالی که میسازیم با شرایط امروز مردم جامعه چیست. یعنی اگر قرار باشد فیلمی از دستاوردهای علمی کشور بسازیم، سعی میکنیم آن چیزی که با حرف مردم هم پوشانی دارد، پیدا و تقویت کنیم.
وی افزود: در حقیقت به این معتقدیم که مخاطب باید با اثر ارتباط بگیرد و زمانی که این اتفاق رخ میدهد، هم قسمتی از سوالاتش را در فیلم میبیند و هم پاسخ آنها را دریافت میکند. ما در فیلمهای «بیست و یک روز بعد» و «دیدن این فیلم جرم است» این تجربه را به دست آوردیم. در حقیقت در «بیست و یک روز بعد» به زندگی نوجوانی پرداختیم که متوجه میشود مادرش سرطان دارد و مجبور است یک شبه مرد خانه شود؛ موضوع روزی که متأسفانه تعداد زیادی از افراد جامعه با آن درگیر هستند. همچنین در «دیدن این فیلم جرم است» از حرفهای سیاسی امروز جامعه گفتیم. حتی در فیلم «مصلحت» هم این اتفاق افتاد یعنی از موضوعی مانند عدالت صحبت کردیم که امروز بحثی داغ و احتیاج جامعه است.
مدیرعامل باشگاه فیلم سوره تاکید کرد: تمام تلاش خود را میکنیم که در آثارمان از مباحث روز صحبت کنیم و به نظر میرسد مدیران تلویزیون هم بعضاً این اتفاق را رقم زدهاند، اما بهتر است برای رسیدن به لبه حرفهای مردم بیشتر تلاش کنند.
وی در ادامه با اشاره به پخش این اثر از شبکه سه سیما تصریح کرد: باید از مدیران شبکه سه برای اینکه آنتن اصلی یکی از مهمترین شبکههای تلویزیون را برای سریالی که به ظاهر همه گزینههایی که نباید به آن باکس اصلی را داد، در اختیار ما گذاشتند و در حقیقت ریسک و جرأت کردند، قدردانی کنم. از سوی دیگر باید بگویم قدردان همه بچههای باشگاه فیلم سوره که با همه کمتجربگیها و جوان بودنشان انرژی گذاشتند تا کار به بهترین نحو به آنتن برسد، هستم.
موحد در پایان خاطرنشان کرد: «تازه وارد» محصول خانه تولیدات جوان است و به اصطلاح سفره این کار را خانه تولیدات پهن کرد و پای کار آمد که لازم میدانم از آنها تشکر کنم. باید به دوستانم در حوزه هنری نیز خداقوت بگویم چراکه باشگاه فیلم سوره که شعارش ساخت آدمها مهمتر از ساختن فیلمهاست، اساساً با همراهی، پشتیبانی و کمکهای این نهاد زنده است و با امکانات خوبی که در اختیار ما قرار داده است، میتوانیم کار کنیم.
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