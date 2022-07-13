۵ باور غلط در مورد بلیط هواپیما ارزان که باید فراموش کرد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، از عوامل مهم بر قیمت نهایی بلیط هواپیما میتوان به زمان سفر، نوع بلیط، سن مسافر و نوع ایرلاین اشاره کرد. با این وجود راهنماهای اشتباهی در فضای اینترنت منتشر شده است که بسیاری از مسافران را گمراه میکند. در این مقاله بر آن شدیم تا با شناسایی این باورهای غلط، مسیر درستی را نشان دهیم تا بتوانید بلیط هواپیما را با قیمتی ارزان خریداری کنید.
خرید بلیط هواپیما ارزان از آن مواردی است که هر مسافری تمایل دارد حداقل برای یک مرتبه آن را تجربه کند. عوامل و فاکتورهای متعددی بر قیمت بلیط هواپیما و رزرو بلیط ارزان تاثیر دارد. البته در این میان برخی سایتها و افراد، پیشنهادات و راهکارهایی ارائه میدهند که از واقعیت دور بوده و افسانهای بیش نیستند. در این مقاله بر آن شدیم تا با شناسایی این باورهای غلط، مسیر درستی را نشان دهیم تا بتوانید بلیط هواپیما را با قیمتی ارزان خریداری کنید.
عوامل موثر بر بلیط هواپیما ارزان در یک مسیر مشخص
قیمت نهایی بلیط هواپیما از عوامل متعددی تاثیر میپذیرد که مجموع این عوامل باعث تعیین قیمت مصوب از سوی سازمان هواپیمایی کشور شده است. علاوه بر تاثیر عوامل کلی بر قیمت بلیط هواپیما، برخی عوامل وجود دارند که باعث تغییر نرخ بلیط در یک مسیر مشخص میشوند. بهتر است قبل از خرید بلیط ارزان هواپیما این عوامل را در نظر بگیرید تا بتوانید بلیط را با بهترین قیمت تهیه کنید. از این عوامل میتوان به نحوه خرید بلیط، نوع ایرلاین، کلاس پروازی، نوع بلیط و مهمتر از آن، زمان سفر اشاره کرد. با این وجود، باورهای غلطی برای خرید بلیط هواپیما ارزان وجود دارد که مسافران را در رزرو بلیط گمراه میکند.
باورهای غلط در رابطه با خرید بلیط هواپیما ارزان
جست وجوی بلیط هواپیما ارزان میتواند عملی وقت گیر و خسته کننده باشد. البته جای تعجب نیست که فضای اینترنت مملو از توصیههای کارشناسانی است که ایدههایی در مورد چگونگی یافتن و خرید بلیط هواپیما میدهند. مشکل این است که بسیاری از این ترفندها یا قدیمی بوده و یا اشتباه هستند، و اگر بدون آگاهی آنها را دنبال کنید، ممکن است معاملات بهتر را از دست بدهید و بیشتر از آنچه که میخواستید پرداخت کنید.
بلیط چارتر همیشه ارزان است!
حتماً شنیدهاید که اگر میخواهید بلیط هواپیما ارزان خریداری کنید، بهتر است سراغ بلیط چارتر بروید. اما این تصور همیشه صحیح نیست. بلیطهای چارتر توسط شرکتهای چارترکننده ارائه شده که پس از خرید بلیط صندلیهای یک هواپیما، آن بلیطها را با قیمتی متفاوت ارائه میدهند. شاید در برخی ایام سال که نرخ مسافرتها کمتر است، بتوانید بلیط چارتر را با قیمتی کمتر خریداری کنید اما در روزهایی از سال قیمت بلیط چارتر از بلیطهای معمولی دیگر بیشتر میشود.
در برخی روزها، بلیط هواپیما ارزانتر است!
یکی از تصوراتی که در مورد بلیط هواپیما ارزان به بیشتر مسافران القا شده است، رزرو بلیط هواپیما در برخی روزهای خاص است. در برخی سایتها ذکر شده است که بلیط هواپیما در روزهای وسط هفته قیمت پایینتری دارد. شاید این موضوع در گذشته به دلیل اعلام نرخ بلیط در هفته پیش رو صحیح بود، اما امروزه اینگونه نیست و ایرلاینها قیمت بلیطها را از ماه قبل اعلام میکنند. البته ممکن است در برخی روزها قیمت بلیط هواپیما پایینتر باشد، اما همیشه اینگونه نیست و روند یکسانی ندارد.
بلیط رفت و برگشت ارزانتر است!
تصور اشتباه دیگر در برخی مسافران این است که بهتر است بلیط را به صورت رفت و برگشت خریداری کنند تا قیمت نهایی آن کاهش یابد. اما هیچ تفاوتی بین قیمت نهایی بلیط یک سفره و رفت و برگشت وجود ندارد. پس ضرورتی ندارد که بلیط را به صورت رفت و برگشت خریداری کنید. به منظور تهیه بلیط هواپیما ارزان بهتر است روشهای دیگر مانند خرید بلیط لحظه آخری و خرید بلیط از ایرلاینهای ارزان را امتحان کنید.
شما باید به صورت ناشناس جستجو کنید
بسیاری از ما قربانی این افسانه بودهایم و دلیل آن کاملاً قابل درک است. بسیاری از شرکتها در سراسر جهان از کوکیها برای ردیابی و درک عادات آنلاین مرورگرها استفاده میکنند، پس چرا وب سایتهای فروش بلیط این کار را نکنند؟ انجام این کار برای آنها کاملاً منطقی است زیرا میتوانند پروازهایی را که شما مرور کردهاید را ردیابی کنند و سپس قیمت آن مسیرهای خاص را افزایش دهند تا پول بیشتری به دست آورند. به همین دلیل است که معمولاً به شما توصیه میشود برای خرید بلیط هواپیما ارزان از حالت ناشناس در مرورگر خود برای جلوگیری از این امر استفاده کنید. اما آیا وب سایتها واقعاً از کوکی ها برای ردیابی آنچه در حال مرور هستید استفاده میکنند؟ خیر.
هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد وب سایتهای فروش، این گونه رفتار میکنند. همچنین مطالعات ثابت کردند که تفاوتی در تعین قیمت بین استفاده از حالت ناشناس و استفاده عادی از موتور جستجو وجود ندارد. پس با خیالی راحت از مرورگر خود استفاده کنید و مطمئن باشید که در حالت معمولی مرورگر خود نیز میتوانید بلیط هواپیما ارزان خریداری کنید.
سعی کنید هر چه زودتر بلیط هواپیما بخرید
رزرو زودتر بلیط هواپیما از چندین روز تا چندین هفته قبل از پرواز به منظور خرید بلیط هواپیما ارزان، توهم دیگری است که مسافران زیادی دچار آن شدهاند. این موضوع کاملاً رد شده است به ویژه با افزایش رقابت بین ایرلاینها و همچنین شرکتهای چارترکننده، قیمت بلیط هواپیما در برخی ایام در ساعتهای مختلف نیز متفاوت است. بهتر است بلیط هوایپما را در ساعاتی قبل از پرواز رزرو کنید زیرا شانس شما را برای خرید بلیط هواپیما ارزان و لحظه آخری افزایش میدهد.
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