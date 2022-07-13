به گزارش خبرنگار مهر، آیدین هاشمی ظهر چهارشنبه در بازدید از عملیات آسفالت محور اردبیل به سرچم اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال جاری ۱۵۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان اردبیل لکه گیری و روکش آسفالت می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون در سه ماهه اول سال جاری روکش آسفالت ۲۰ کیلومتر از راه‌های استان اردبیل انجام شده است، گفت: ۱۳۰ کیلومتر نیز تا پایان فصل کاری انجام می‌شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل با اشاره به تداوم تلاش‌های راهداران بیان کرد: تاکنون ۵۰ هزار مترمربع لکه گیری و رفع چاله‌های محورهای مواصلاتی نیز انجام شده است.

هاشمی ادامه داد: در ۳ ماه گذشته اصلاح و بازسازی ۳ هزار و ۳۰۰ کیلومتر کانال‌های طرفین راه و تنقیه لایروبی و همچنین بیش از ۱۵ هزار مترمکعب زهکشی و دریواسیون پل‌های بزرگ انجام شده است.

وی افزود: ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای انجام عملیات روکش آسفالت و لکه گیری محورها در نظر گرفته شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل لکه‌گیری و روکش آسفالت محورهای بیله‌سوار به گرمی، بزرگراه اردبیل به نیر، اردبیل به سرچم، گرمی به انجیرلو، کمربندی بیله‌سوار و نمین به آبی بیگلو، محدوده داخل شهر مرزی اصلاندوز، تونل حیران و مسیر تونل به نمین را از جمله پروژه‌ای مهم اجرا شده عنوان کرد.