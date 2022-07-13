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۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۱۹

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت جام:

همایش بین‌المللی «هزاره شیخ جام» دستاوردهای ملی به همراه دارد

همایش بین‌المللی «هزاره شیخ جام» دستاوردهای ملی به همراه دارد

تربت جام ـ رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت جام گفت: برگزاری همایش بین المللی هزاره شیخ احمد جام، دستاوردهای ملی و منطقه‌ای به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز صابرمقدم ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری همایش بین المللی هزاره شیخ جام اظهار کرد: برگزاری این همایش دارنده پیام بزرگی برای زبان فارسی است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت جام افزود: هزارمین سال تولد احمد جامی، فرصت تاریخی و استثنایی برای جذب گردشگر است و به این بهانه ظرفیت‌های شهرستان به کشور و خارج از مرزها معرفی می‌شود.

وی بیان کرد: ۱۵۶ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است که ۳۱ عنوان آن خارجی است و از مجموع مقالات رسیده ۵۰ مقاله برگزیده و چاپ خواهد شد.

صابرمقدم ادامه داد: مهمانان خارجی صاحب مقاله شرکت کننده از کشورهای بنگلادش، هند، ازبکستان، افغانستان، تاجیکستان، قزاقستان، گرجستان، آذربایجان، ترکیه، سوئیس، پاکستان و عراق هستند.

گفتنی است نخستین همایش بین‌المللی «هزاره شیخ جام، ظهر چهارشنبه با حضور عرفان‌پژوهان جهانی، کشوری و استانی در شهرستان تربت جام استان خراسان رضوی آغاز شد.

کد مطلب 5537639

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