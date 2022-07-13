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۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۲۸

حمایت از کشت قراردادی برنج با تأمین ۱۶هزار تن کود و دیگر نهاده‌ها

حمایت از کشت قراردادی برنج با تأمین ۱۶هزار تن کود و دیگر نهاده‌ها

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: رویکرد و اهتمام وزیر جهاد کشاورزی برای اجرای طرح کشاورزی قراردادی برنج باعث شد که امسال در سه استان شمالی، کشاورزان با آرامش به کار کشت برنج بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، حمید رسولی گفت: شرکت خدمات حمایتی در چارچوب این طرح، با توجه به ضرورت فراهم شدن کودهای مورد نیاز با تأمین، تداوم و توزیع ۱۶ هزار و ۴۶ تن انواع کودهای شیمیایی، ۱۸۸ هزار لیتر انواع سموم دفع آفات نباتی و ۲۶۰ تن انواع ارقام بذور برنج، نهاده‌های مورد نیاز، از کشاورزان برنج کار حمایت کرد.

وی با بیان فعالیت‌های این شرکت جهت تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشت قراردادی برنج گفت: کشت قراردادی برنج برای نخستین بار در سال زراعی جاری در کشور به اجرا گذاشته شده است و از سیاست‌های جهاد کشاورزی دولت سیزدهم به شمار می‌رود. در مجموع امسال قرار بود کشت قراردادی در سطح ۴۵ هزار هکتار از اراضی شالیزاری کشور اجرایی شود که ۲۵ هزار هکتار معادل بیش از ۵۵ درصد سهمیه مازندران تعیین شد.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای این طرح مقرر شد که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، نهاده‌های کشاورزی از جمله بذر، کود شیمیایی و انواع سموم ضد آفت را در اختیار کشاورزان برنج کار قرار دهد. در این طرح پیش بینی شده در سال نخست اجرای آن بیش از ۱۰۰ هزار تن محصول برنج از شالیزارهای سه استان شمالی کشور برداشت شود.

کشت قراردادی مبتنی بر تولید است که مطابق توافق بین خریدار و کشاورز و تعیین شرایط تولید و بازاریابی محصول انجام می‌شود. در این نوع کشت و کار، خریدار که معمولاً شرکت‌ها و صنایع غذایی هستند موظف به تعیین بهترین الگوی کشت، تأمین نهاده‌های تولید با قیمت مناسب، آموزش و ترویج کشاورزان و بازاریابی می‌شوند.

در این نوع کشت تمرکز کشاورزان روی برنامه‌ریزی تولید محصول باکیفیت با کمترین هزینه‌ها است و دیگر دغدغه‌ای برای فروش محصول خود نخواهند داشت.

کد مطلب 5537817

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