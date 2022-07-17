تعیین ضوابط گروه های مدیحه سرایی در مرحله نهایی مسابقات قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مجیدی مهر رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه درخصوص سهمیه بندی تعداد راه یافتگان گروه‌های برتر مدیحه سرایی و همخوانی قرآن کریم مرحله استانی جهت حضور در مرحله نهایی مسابقات سراسری قرآن کریم گفت: با عنایت به تعداد گروه‌های ثبت نام کننده در مرحله استانی، سهمیه حضور گروه‌های مذکور پس از داوری مسابقات مرحله استانی در سال جاری بر اساس حد نصاب و تعداد گروه‌های هر استان اعلام خواهد شد. به عنوان مثال اگر از یک استان ۹ گروه ثبت نام نموده باشند حتی در صورت کسب حدنصاب و نمرات بالای جدول کلی برگزیدگان، بازهم بر اساس سهمیه محدود در مرحله بعد حاضر خواهند بود تا فرصت عادلانه برای بروز و درخشش سایر استان‌ها خصوصاً استان‌های کمتر برخوردار فراهم می‌شود.

تعداد راهیافتگان جهت شرکت در مرحله نهایی مسابقات که در آذر ماه سال جاری به میزبانی استان قزوین برگزار می‌شود، منوط به احصاء نتایج کلی و اعمال شاخص‌های فنی و داوری‌ها خواهد بود.



در چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ۷۱ گروه ثبت نام نمودند که بررسی اولیه مشخصات گروه‌ها و بعد از فراخوان ارسال متن و سایر مستندات، در نهایت ۶۵ گروه مدیحه سرایی و همخوانی قرآن کریم شامل ۴۰ گروه برادران و ۲۵ گروه خواهران حائز شرایط شناخته شدند.



مرحله اول رقابت‌های این رشته بصورت ضبط آثار تصویری همزمان با مرحله استانی این دوره از مسابقات برگزار خواهد شد و داوری این آثار بصورت متمرکز از سوی مرکز امور قرآنی انجام خواهد شد.