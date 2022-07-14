به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش ولایتمداران و جهاد تبیین صبح امروز با حضور سردار سید مهدی فرحی جانشین وزیر دفاع، حجتالاسلام والمسلمین آقاجانپور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و امیر سرتیپ دوم فخری رئیس سازمان جغرافیای نیروهای مسلح برگزار شد.
امیر فخری رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در این مراسم اظهار کرد: وظیفه تبیین در جایجای قرآن کریم به پیامبران ابلاغ شده، از این آیات قرآن میتوان استنباط کرد که آنهایی که علم و آگاهی دارند باید این داشتهها را به اطلاع دیگران نیز برسانند، بنابراین این وظیفه همه انسانهایی است که در عصر خودشان از نعمت آگاهی برخوردارند.
وی افزود: خداوند متعال با توجه به ویژگیهای انسان بر مسائلی مختلفی در آیات قرآن تأکید کردهاند، به عنوان مثال در ۳۷ آیه بر فراموشکاری انسان اشاره شده، در ۶۶ آیه با یادآوری نعمتها با واژه لعلکم و ترکیب تشکرون، تذکرون، تعقلون پاین یافته یعنی ذکر نعمت و در آخر باشد که شکرگزار باشید، فکر کنید، تقوا پیشه کنید، و... در بسیاری آیات معرفی نعمتها با واژه هوالذی(او کسی است که) شروع شده و در شش مورد نعمات عطا شده به بنی اسرائیل اشاره شده و خواسته شده که شکرگزار باشند.
امیر فخری افزود: پس خداوند میداند انسان فراموشکار است و شیطان هم قسم خورده که تمام سعی خود را برای گمراهی او خواهد کرد. در عصر حاضر این انسان فراموشکار که ابلیس قسم به گمراهی او خورده در جغرافیای ایران، با شیطان بزرگ یعنی آمریکا هم مواجه شده است که کمر به نابودی کشور بسته است، پس بیان نعمتها و توجه به آنها بیش از سایر ادوار اهمیت مییابد.
وی با اشاره به جنگ رسانهای دشمنان علیه کشورمان گفت: ۱۶۱ ماهواره در فضای ایران فعال هستند و بیش از سی صد کانال تلویزیونی برای تأثیر بر فرهنگ و جامعه ما توسط همین دشمنان ایجاد شده و در عرصههای مختلف مانند عرصه شناختی ملت ما اقدام میکنند.
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تصریح کرد: دشمنان با روانه کردن سیل اطلاعات ساختگی و هدفدار در فضای مجازی به دنبال القای نا امیدی در جامعه ما هستند و ما وظیفه داریم با جهاد تبیین به مقابله با این جنگ شناختی برویم، زیرا جهاد تبیین بهترین واکسن برای مقابله با ویروس جنگ شناختی است، بر همین اساس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح اقدام به تدوین اطلس دستاوردهای انقلاب اسلامی کرده که امروز دو جلد کتاب در همین حوزه رونمایی میشود.
وی مقابله با تهاجم رسانهای و فرهنگی دشمن و امیدآفرینی برای مردم را از جمله اهداف سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در تدوین اطلس دستاوردهای انقلاب اسلامی اعلام کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم با جهاد تبیین گامیهای مؤثری در جهت تحقق اهداف انقلاب اسلامی ایران برداریم.
حجتالاسلام والمسلمین مرشدی رئیس عقیدتی سیاسی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح نیز در این مراسم در سخنانی اظهار کرد: همه میدانیم که دشمنان همه توان خود را برای سیاهنمایی دستاوردهای انقلاب اسلامی بهکار بستهاند و این سیاهنمایی تنها متوجه دانشگاهها و مراکز علمی نیست و کل جامعه هدف آنهاست.
وی ادامه داد: متأسفانه در دوره انتخابات نیز کاندیداهای برای کنار زدن رقیب ناخواسته، دستاوردهای انقلاب اسلامی را نادیده میگیرند و همه چیز را زیر سؤال میبرند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تدوین اطلس دستاوردهای انقلاب را اقدامی در جهت جهاد تبیین دانست و گفت: تلاشهای گستردهای در مدت کوتاهی برای جمعآوری و تدوین این دستاورد و تدوین دو جلد اطلس دستاوردهای انقلاب اسلامی صورت گرفت و امروز اطلس دستاوردهای وزارت دفاع، وزارت آموزش پرورش و اطلس دستاوردهای علمی کشور تهیه شده که دو جلد امروز رونمایی میشود.
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