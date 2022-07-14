ترکیه، مصر و عربستان سعودی در مسیر الحاق به بریکس

به گزارش خبرگزاری مهر، بورنیما آناند رئیس انجمن بین المللی اعضای بریکس در گفتگو با روزنامه روسی ازوستیا اعلام کرد: ترکیه، مصر و عربستان سعودی در آینده نزدیک به عضویت بریکس درخواهند آمد.

وی افزود: مساله عضویت این کشورها از سوی چین، روسیه و هند در نشست مجازی سران بریکس (چهاردهمین اجلاس) که در روزهای ۲۳ و ۲۴ ژوئن برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس انجمن بین المللی اعضای بریکس تاکید کرد: مصر، ترکیه و عربستان سعودی بر پیوستن به بریکس اهتمام ویژه ای دارند و به طور رسمی درخواست عضویت خود را ارائه خواهند کرد.

آناند افزود: به اعتقاد من این یک گام مثبت است و سران بریکس همواره به توسعه دایره این نهاد بین المللی تاکید دارند، چون باعث افزایش تأثیرگذاری آن در جهان می‌شود.

وی پیش بینی کرد با توجه به اینکه اعضای بریکس بر لزوم توسعه آن اهتمام دارند، روند الحاق این کشورها به بریکس در آینده بسیار نزدیک رخ دهد.

رئیس انجمن بین المللی اعضای بریکس البته تصریح کرد: پیوستن ترکیه، مصر و عربستان سعودی به بریکس به طور همزمان نخواهد بود و با فواصل زمانی انجام خواهد شد.

گفتنی است پیش از این رسانه‌های خبری از تمایل آرژانتین، اندونزی، ترکیه، مصر و عربستان سعودی برای عضویت در بریکس خبر داده بودند.