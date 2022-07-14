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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۴۲

سخنگوی انجمن بین المللی بریکس خبر داد:

ترکیه، مصر و عربستان سعودی در مسیر الحاق به بریکس

ترکیه، مصر و عربستان سعودی در مسیر الحاق به بریکس

بورنیما آناند رئیس انجمن بین المللی اعضای بریکس اعلام کرد: ترکیه، مصر و عربستان سعودی در آینده نزدیک به عضویت بریکس درخواهند آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بورنیما آناند رئیس انجمن بین المللی اعضای بریکس در گفتگو با روزنامه روسی ازوستیا اعلام کرد: ترکیه، مصر و عربستان سعودی در آینده نزدیک به عضویت بریکس درخواهند آمد.

وی افزود: مساله عضویت این کشورها از سوی چین، روسیه و هند در نشست مجازی سران بریکس (چهاردهمین اجلاس) که در روزهای ۲۳ و ۲۴ ژوئن برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس انجمن بین المللی اعضای بریکس تاکید کرد: مصر، ترکیه و عربستان سعودی بر پیوستن به بریکس اهتمام ویژه ای دارند و به طور رسمی درخواست عضویت خود را ارائه خواهند کرد.

آناند افزود: به اعتقاد من این یک گام مثبت است و سران بریکس همواره به توسعه دایره این نهاد بین المللی تاکید دارند، چون باعث افزایش تأثیرگذاری آن در جهان می‌شود.

وی پیش بینی کرد با توجه به اینکه اعضای بریکس بر لزوم توسعه آن اهتمام دارند، روند الحاق این کشورها به بریکس در آینده بسیار نزدیک رخ دهد.

رئیس انجمن بین المللی اعضای بریکس البته تصریح کرد: پیوستن ترکیه، مصر و عربستان سعودی به بریکس به طور همزمان نخواهد بود و با فواصل زمانی انجام خواهد شد.

گفتنی است پیش از این رسانه‌های خبری از تمایل آرژانتین، اندونزی، ترکیه، مصر و عربستان سعودی برای عضویت در بریکس خبر داده بودند.

کد مطلب 5538144

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      3 3
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      مراقب چوب لای زخم انگلیس باشید . این 3 کشور غربگرا هستند و در صورت خروج آنی از بریکس ؛ پول بریکس ضربه سختی خواهد خورد . باید تضمین عدم خروج گرفته شود .ترکیه بوقلمون صفت است و عربستان هم متعهد نیست .
    • مهرداد ا US ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      1 2
      پاسخ
      این بشرطی باید باشد که ترکیه از ناتو خارج شود ۰ مهرداد ا
    • ایرانی IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      1 4
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      سلطه ی دلار تمام شد ، پول بدون پشتوانه ای که آمریکا خلق میکرد و از کشورهای دیگه بابت کاغذ پاره مایحتاجش رو تامین میکرد تمام شد ، با ظهور امام مهدی دیگه پولی در میان نخواهد بود و داد و ستد با حفظ عدالت کامل اجرا خواهد شد بزودی انشاالله ، سلام فرمانده

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