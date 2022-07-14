یازدهمین جشنواره مد و لباس به ایستگاه آخر می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین پایانی و نشست مطبوعاتی یازدهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر روز جمعه ۲۴ تیرماه ساعت ۱۶ در سالن همایشهای بین المللی برج میلاد برگزار میشود.
پیش بینی میشود در این مراسم سیدرضا فاطمیامین وزیر صمت و محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد حضور داشته باشند. همچنین حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تا کنون مشخص نیست.
یازدهمین جشنواره بینالمللی مد و لباس فجر از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۸ تیر آغاز شد و تا فردا جمعه ۲۴ تیرماه در برج میلاد تهران برگزار میشود. برگزاری این رویداد که سال گذشته و در ایام دهه فجر به دلیل افزایش مبتلایان به ویروس کرونا و همچنین اعمال تغییراتی در مجموعه کارگروه و ستاد برگزاری جشنواره به تعویق افتاد، تیرماه امسال و همزمان با هفته بزرگداشت عفاف و حجاب برگزار میشود.
برگزاری آئین افتتاحیه و رونمایی از سامانه شیما و سایر نشستها و کارگاههای آموزشی جشنواره شامل مستندسازی پوشاک اقوام، ترند سازی و رواج یک مد توسط تبلیغات، تکنیکهای خلاقیت در طراحی لباس، طراحی کفش روی قالب، کاربرد نرمافزار در الگوهای لباس اقوام، دنیای دیجیتال، مد پایدار، صنایع خلاق و اقتصاد چرخشی، NFT در کسبوکارهای چرخه مد و لباس، چشمانداز چالشها و آیندهنگری صنعت مد و لباس، دیوان البسه، آفرینش مد بر اساس نمودهای بصری فرهنگ پوشش در نگارههای نسخ مصور و زیورآلات دیروز و امروز خوزستان ازجمله برنامههایی است که طی این چند روز برگزار شد.
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