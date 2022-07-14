مرحله دوم ثبت نام از متقاضیان خودرو؛ آخر تیر ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، منوچهر منطقی اظهار کرد: سامانه یکپارچه تخصیص خودرو معایبی داشت که برطرف شد، اما مهمترین مزیت آن ملاکی برای ظرفیت محصولات خودروسازان بود.

وی با اشاره به حذف تدریجی قرعه کشی گفت: مثلاً اگر برای یک محصول هزار خودرو تولید شده باشد، اما ۶۰ هزار درخواست داشته باشد، آن محصول در سامانه باقی می‌ماند و اگر برای محصولی ۲۰ هزار خودرو تولید شده بود، اما در ثبت نام تنها ۱۹ هزار متقاضی داشت این قابلیت وجود دارد که خودرو از سامانه خارج شود.

معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در دور نخست قرعه کشی سامانه یکپارچه، از ۱۱۵ نوع عرضه خودرو ۵۵ نوع از خودروها یعنی ۴۸ درصد خودروها بدون قرعه کشی به خریدار تعلق گرفت و حالا در قرعه کشی آخر تیرماه این خودروها را در سامانه نخواهید دید.

وی ادامه داد: با ادامه این روند اگر ۲ دور دیگر قرعه کشی سامانه ادامه یابد به عنوان مثال در ۱۱۵ نوع عرضه، صرفاً ۵ نوع عرضه خودرو در سامانه باقی می‌ماند و این سامانه به تدریج کمرنگ و به مرور حذف خواهد شد.

منطقی با اشاره به رویکرد جدید ایران خودرو و سایپا در زمینه تولید خودروهای برقی اظهار کرد: در حال حاضر ۲ مدل تولید خودروهای برقی اقتصادی برای هر دو خودروساز تعریف شده و در حال اجرا هستند.

وی گفت: تولید موتور برقی و دو نوع اتوبوس برقی هم در دستور کار بوده که در سطح ملی توسعه داده شده است؛ فعلاً در حال مذاکره با وزارت کشور و شهرداری هستیم تا اولین مدل‌ها را در مرداد و شهریور اجرایی کنیم.