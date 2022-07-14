جزئیات عرضه خودرو در بورس/ عرضه باید با هماهنگی صمت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته خبرگزاری مهر در مطلبی به ماجرای موافقت وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس پرداخت و به این موضوع اشاره کرد که یک ماه پیش وزارت صمت در آستانه عرضه خودروی یک گروه خوردوسازی بخش خصوصی ضمن غیرقانونی خواندن عرضه خودرو در بورس، جلوی این عرضه را گرفته بود.

در این ارتباط، امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت ضمن بیان اینکه وزارت صمت موافق عرضه خودرو در بورس است اما این عرضه باید با شرایطی همراه باشد، به مهر اعلام کرد: در جلسه شورای عالی بورس، وزیر صمت پیشنهاد عرضه خودرو در بورس را ارائه کرد و این موضوع قبل از پیشنهاد وزیر، در دستور کار شورا نبود.

وی با بیان اینکه خودروسازان باید با بنا به شرایطی محصولات خود را در بورس عرضه کنند، افزود: در واقع عرضه خودرو باید با هماهنگی وزارت صمت انجام شود و خودروهایی که در مسیر خروج از قرعه کشی قرار دارند و به نوعی تولید و عرضه آنها بیش از میزان تقاضا است، امکان عرضه در بورس کالا را خواهند داشت.

قالیباف در مورد مخالفت اولیه وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس نیز گفت: ماه قبل قرار بود همه خودروسازان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو فعال باشند تا با شفافیت کامل خودرو عرضه کنند و به این ترتیب مشخص شود سیاستگذاری بعدی به چه صورت خواهد بود؛ بنابراین در آن زمان نمی‌شد به یک خودروساز خاص اجازه داد که با نظر خود به عرضه در بورس بپردازد.

سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: بنابراین از این به بعد با هماهنگی کامل وزارت صمت و رعایت شرایط، خودرو در بورس عرضه خواهد شد؛ به این صورت که اگر به عنوان نمونه قرار است خودروهای شاسی بلند در بورس کالا عرضه شود، در این صورت باید همه خودروسازان شبه دولتی و خصوصی خودروهای خود را در این کلاس در بورس کالا وارد کنند.