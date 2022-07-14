صربها مشتری محصولات دانش بنیان، نانو و داروهای نوترکیب ایران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت که در رأس هیأتی تجاری به بلگراد سفر کرده است، با سینیشا مالی، وزیر دارایی صربستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین بر ایجاد پلتفرم مشترک گمرکی تاکید کرده و مقرر شد تا روند ترخیص کالا و استانداردسازی روال‌ها و انطباق روال‌های فعلی با محوریت اتاق بازرگانی مشترک و کمیته مشترک تجاری اصلاح شود.

همچنین مقرر شد تا زمینه برقراری ارتباط میان بانک‌های منتخب دو کشور فراهم شود که وزیر دارایی صربستان در حین برگزاری جلسه دستورات لازم در این خصوص را به بانک‌های منتخب کشورش ابلاغ کرد.

موضوع دیگری که طرفین در مورد آن به گفتگو پرداختند، موضوع برقراری سیستم کارگزار بین صندوق‌های بیمه‌ای دو کشور بود که طرف ایرانی سازوکار طراحی شده را ارائه و طرف صرب نیز با استقبال از این سازوکار صندوق بیمه‌ای صادرات این کشور را موظف به برقراری ارتباط کارگزاری و صدور تضامین لازم کرد.

تهاتر دیگر موضوعی بود که طرفین در مورد آن به گفتگو پرداختند و با تفاهم بر فهرست کالایی مشخص، مقرر شد این اقدام در دستور کار کارگزاری‌های منتخب قرار گیرد.

همچنین طرفین بر سر تبادلات مالی به صورت رمز ارز توافق کردند و مقرر شد تا به صورت آزمایشی معاملات از این طریق صورت گیرد.

در حوزه سرمایه گذاری‌های مشترک نیز مقرر شد تا طرفین فرصت‌های سرمایه گذاری را در اختیار شرکت‌های یکدیگر قرار دهند.

همچنین جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن آمادگی در خصوص صدور خدمات فنی و مهندسی به صربستان، از آمادگی خود برای صادرات در حوزه محصولات دانش بنیان، نانو، تجهیزات پزشکی و داروهای نوترکیب خبر داد که مورد استقبال ویژه طرف صرب قرار گرفت و خواستار انتقال این تکنولوژی‌ها به صربستان شد.

آمادگی صربستان برای سپردن فرآوری معادن مس به ایران

وزیر معدن و انرژی صربستان از آمادگی این کشور برای سپردن موضوع فرآوری مسی که از معادن غنی این کشور استخراج می‌شود، به ایران خبر داد.

علیرضا پیمان پاک معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت که در رأس هیأتی تجاری به بلگراد سفر کرده است با زورنا میهایلوویچ، وزیر معدن و انرژی این کشور دیدار و گفتگو کرد.

وزیر معدن و انرژی صربستان در ابتدای این دیدار تاکید کرد که این جلسه با تأکیدات شخص رئیس جمهور این کشور و در حضور تمامی معاونان و قائم مقام‌های وزارت انرژی صربستان برگزار می‌شود و تمام موارد مطرح شده در این جلسه به سرعت پیگیری می‌شود.

در این دیدار طرفین در خصوص نحوه تأمین محصولات پتروشیمی و مشتقات پایه نفتی مورد درخواست صربستان به گفتگو پرداختند و طرف ایرانی پیشنهادات و سازوکار مدنظر خود را ارائه کرد که با استقبال وزیر انرژی صربستان و دستور وی، کارگروهی جهت انجام مذاکرات تکمیلی معرفی شد.

در ادامه وزیر انرژی صربستان که کشورش دارای منابع غنی مس است، از آمادگی این کشور برای سپردن موضوع فرآوری مس به جمهوری اسلامی خبر داد که با استقبال هیأت ایرانی قرار گرفت.

در انتها نیز طرفین در خصوص تأمین انرژی‌های تجدید پذیر به گفتگو پرداختند که با توجه به وجود زنجیره کامل تأمین انرژی خورشیدی در ایران، طرف ایرانی پیشنهادات خود را به طرف صرب اعلام کرد.