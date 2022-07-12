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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۰۶

در دیدار پیمان پاک با وزیر خارجه صربستان مطرح شد؛

تاکید بر گسترش روابط اقتصادی ایران و صربستان

تاکید بر گسترش روابط اقتصادی ایران و صربستان

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت که به بلگراد سفر کرده است، با وزیر امورخارجه صربستان دیدار و بر گسترش روابط اقتصادی ایران و صربستان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت، علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی ایران که در راس هیأتی تجاری به بلگراد سفر کرده است، با نیکلا سلاکوویچ، وزیر امورخارجه صربستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که در ساختمان وزارت امورخارجه صربستان برگزار شد، نیکلا سلاکوویچ به سابقه ۸۵ ساله ارتباطات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دو کشور اشاره کرد و این موضوع را از نقاط مثبت روابط دو کشور خواند.

وی با اشاره به تماس تلفنی چندباره روسای جمهور دو کشور و سفر خود به تهران در چند ماه گذشته، از تبدیل صربستان به عنوان دروازه ورود محصولات ایرانی به اروپا استقبال کرد و گفت: اکنون که مشکلات بانکی میان دو کشور حل شده، بهترین زمان برای گسترش روابط و تشکیل کمیسیون مشترک است.

وزیر امور خارجه صربستان روابط با ایران را یک پله بالاتر از روابط با سایر کشورها خواند و گفت: با صحبت‌هایی که امروز شد، باید مقدمات دیدار روسای جمهور دو کشور را فراهم کنیم.

در ادامه این دیدار علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید رئیس جمهور را بر گسترش روابط با کشورهای دوست و مستقل خواند و گفت: پیشنهاد می‌کنیم تا یک کارگروه برای همکاری در پروژه‌ای مشترک اقتصادی و تجاری شکل گیرد و ساختار آن تعریف شود.

وی ادامه داد: این کارگروه می‌تواند ذیل کمیسیون مشترک تشکیل شود. همچنین برای نیل به اهداف تجاری در چارچوب برنامه کمی، هدف گذاری‌های چهار ساله قابل اندازه‌گیری شود.

در پایان این نشست طرفین بر تشکیل کارگروه مشترک توافق کردند و مقرر شد تا ظرف مدت ۱۰ روز ساختار این کارگروه از طرف ایران آماده و به صورت متن پیشنهادی به طرف صرب ارائه شود.

کد مطلب 5536496

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