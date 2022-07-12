پیشنهاد تشکیل اتاق بازرگانی مشترک ایران و صربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت، علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت که در رأس هیأتی تجاری به صربستان سفر کرده است، در جلسه‌ای که در اتاق بازرگانی این کشور در حضور رئیس اتاق بازرگانی، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه و معاون وزیر تجارت و سرمایه گذاری این کشور برگزار شد، پیشنهاد تشکیل اتاق بازرگانی مشترک را ارائه کرد.

وی از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ارتقا ساختار همکاری‌های اقتصادی و تجاری که هم اکنون در قالب کمیسیون مشترک وجود دارد خبر داد و گفت: اقتصاد ایران و صربستان مکمل هم هستند نه رقیب و این یک امتیاز ویژه در همکاری‌های مشترک است.

وی همچنین به تشکیل کارگروه مشترک نیز اشاره کرد و گفت: این کارگروه می‌تواند به حل مشکلات و چالش‌های تجارت میان دو کشور که عمده آن مشکلات لجستیکی در حوزه حمل و نقل است، کمک کند.

در ادامه این جلسه رئیس اتاق بازگانی صربستان نیز با استقبال از تشکیل اتاق بازرگانی مشترک به فرصت‌های سرمایه گذاری در ایران و صربستان اشاره کرد و گفت: طرفین می‌توانند این فرصت‌ها را در اختیار یکدیگر قرار دهند.