نگرش متفاوت سرمربی پرسپولیس روی لیست بازیکنان

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات پیش فصل رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در حالی آغاز شده است که همچنان تیم‌ها مشغول جذب بازیکن هستند. آغاز زود هنگام فعالیت نقل و انتقالاتی پرسپولیس سبب شد تا خریدهای پرسپولیس از نخستین روز زیر نظر کادر فنی مشغول تمرینات بدنسازی شوند.

علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، گئورگی گولسیانی، سروش رفیعی، سعید صادقی، محمد مهدی احمدی و دانیال اسماعیلی فر خریدهای مطرحی بودند که با امضای قرارداد با پرسپولیس احتمال حضور قطعی خود در ترکیب این تیم را تصور می‌کنند.

این در حالی است که یحیی گل محمدی در دو دیدار تدارکاتی اخیر خود مقابل امیدهای پرسپولیس و پیکان تهران از تمام ظرفیت بازیکنان خود استفاده کرده است تا آنها انگیزه‌های خود را به نمایش بگذارند.

تغییرات اساسی در جمع دستیاران همیشگی یحیی گل محمدی باعث شده تا او نیز بر خلاف گذشته رفتار کند و تفاوتی بین بازیکنان اسم و رسم دار با جوانان گمنام قائل نشود.

به نظر می‌رسد سرمربی پرسپولیس تمایلی ندارد همچون همیشه ترکیب این تیم برای تمام بازی‌های فصل مشخص شود تا علاوه بر حفظ انگیزه در جمع بازیکنان پرسپولیس، مانع از شناخت رقیبان داخلی شود.

گل محمدی غیر از پست دفاع چپ و هافبک میانی در هر پستی دو بازیکن ممتاز دارد که می‌تواند دردسری شیرین برای او محسوب شود. ضمن اینکه بازیکنان جوان پرسپولیس نیز روند فنی بسیار خوبی را در پیش گرفته‌اند که می‌تواند سرمربی تیم را امیدوار به استفاده از آنها در مواقع ضروری کند.

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