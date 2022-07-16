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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۹:۵۲

نقل و انتقالات لیگ برتر؛

مدافع پرسپولیس به نساجی مازندران پیوست/مازادهای یحیی درتیم دستیار

مدافع پرسپولیس به نساجی مازندران پیوست/مازادهای یحیی درتیم دستیار

بازیکن فصل گذشته پرسپولیس پس از فسخ قرارداد با این باشگاه به نساجی مازندران پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی مدافع فصل گذشته پرسپولیس پ از نیمکت نشینی‌های متوالی در این تیم تصمیم به فسخ قرارداد خود با سرخپوشان گرفت تا فوتبال خود را در باشگاه دیگری ادامه دهد.

ابراهیمی پس از مذاکره با مسئولان نساجی مازندران پای برگه قرارداد یک ساله با این تیم را امضا کرد تا همچون علی شجاعی و محمد شریفی در جمع شاگردان حمید مطهری حاضر شود.

سومین خرید نساجی از پرسپولیس در حالی قرارداد امضا کرد که حمید مطهری نیز پس از سال‌ها همکاری به عنوان دستیار یحیی گل محمدی تصمیم به جدایی گرفت تا سرمربی نساجی شود.

کد مطلب 5539929

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