افزایش ۲۹ درصدی تجارت غیرنفتی ایران با شانگهای

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح الله لطیفی اظهار کرد: در بهار امسال ۱۲ میلیون و ۳۴۰ هزار تن کالا به ارزش ۹ میلیارد و ۸۵۶ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۶۶۷ دلار بین ایران و ۱۱ کشور سازمان همکاری‌های شانگهای تبادل شد که نسبت به بهار سال ۱۴۰۰ با رشد ۲۹ درصدی همراه بوده است.

سخنگوی گمرک ایران افزود: از این تجارت، ۱۰ میلیون و ۲۱۳ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۵۱۳ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۶۵ دلار مربوط به کالاهای صادراتی ایران به اعضای شانگهای است که نسبت به بهار سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته و دو میلیون و ۱۶۷ هزار تن کالا نیز به ارزش چهار میلیارد و ۳۴۲ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۶۰۲ دلار هم از این ۱۱ کشور وارد شده که با رشد ۴۱ درصدی همراه بوده است.

وی ادامه داد: در رابطه با میزان صادرات کالاهای ایرانی به اعضای سازمان شانگهای نیز چین با خرید چهار میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۳۲۷ دلار، هند با ۴۲۴ میلیون و ۴۱۷ هزار و ۴۱۸ دلار، افغانستان با ۳۶۷ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۵۴۶ دلار، پاکستان با ۲۷۹ میلیون و ۳۷۹ هزار و شش دلار، روسیه با ۱۱۴ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۶۵۱ دلار و ازبکستان با ۴۶ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۱۳۳ دلار، پنج مقصد اول کالاهای صادراتی ایران در بین اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای بودند.

لطیفی افزود: همچنین قزاقستان با خرید ۳۳.۷ میلیون دلار، تاجیکستان با ۲۲.۱ میلیون دلار، قرقیزستان با ۷.۳ میلیون دلار، بلاروس با ۴.۱ میلیون دلار و مغولستان با ۱۰۱ هزار دلار مقاصد بعدی صادراتی کالاهای ایرانی به اعضای سازمان شانگهای گزارش شده اند.

سخنگوی گمرک ایران گفت: در مورد میزان واردات از کشورهای سازمان همکاری شانگهای نیز چین با سه میلیارد و ۱۳۱ میلیون دلار، هند با ۵۱۲ میلیون دلار، روسیه با ۳۹۴ میلیون دلار، پاکستان با ۱۹۶ میلیون دلار، قزاقستان با ۶۶ میلیون دلار، تاجیکستان با ۲۲.۱ میلیون دلار، ازبکستان با ۱۴.۷ میلیون دلار، افغانستان ۴.۴ میلیون دلار، بلاروس با ۱.۵ میلیون دلار، قرقیزستان با ۱.۲ میلیون دلار و مغولستان با ۳۱۷ هزار دلار به ترتیب در بین اعضای (اصلی و ناظر) سازمان همکاری شانگهای به فروش کالا به ایران در فصل بهار پرداختند.