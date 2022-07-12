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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۳۳

سخنگوی گمرک خبر داد؛

رشد ۱۰۳ درصدی تجارت ایران با ازبکستان

رشد ۱۰۳ درصدی تجارت ایران با ازبکستان

سخنگوی گمرک گفت: در سال گذشته، ۷۷۶ هزار و ۱۳۷تن کالای غیر نفتی به ارزش ۵۱۷ میلیون دلار بین ایران و ازبکستان تبادل شد که نسبت به مدت مشابه ۱۰۳ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، سید روح‌الله لطیفی همزمان با سفر رئیس مجلس کشورمان به ازبکستان در خصوص روابط تجاری دو کشور اظهار داشت: سهم صادرات کشورمان به ازبکستان از این میزان تجارت ۷۱۴ هزار و ۴۹۱ تن کالا به ارزش ۴۰۲ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه با رشد ۱۴۶ درصدی همراه بوده است.

وی در خصوص میزان واردات از ازبکستان گفت: ۶۲ هزار تن کالا در سال گذشته به ارزش ۱۱۵ میلیون دلار نیز از ازبکستان وارد کشورمان شده که ۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه، با رشد همراه بوده است.

لطیفی در خصوص کالاهای صادراتی ایران به ازبکستان توضیح داد: عمده‌ترین کالاهای صادراتی کشورمان به ازبکستان، لبنیات، محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی، قیر، روغن پایه، مواد معدنی، مواد پترو پالایشگاهی، مواد شیمیایی، محصولات بهداشتی، لوله و پروفیل، لوازم خانگی، پارچه، کف پوش، محصولات آهنی، ماشین آلات صنعتی و مبلمان از عمده‌ترین کالاهای صادراتی ایران به ازبکستان هستند.

وی در خصوص عمده کالاهای وارداتی از ازبکستان گفت: انواع نخ، پنبه، ابریشم، پارچه، حبوبات، ارزن و کائولن از جمله کالاهای اصلی واردات از ازبکستان بودند.

سخنگوی گمرک در خصوص تجارت ایران با ازبکستان در سه ماه نخست امسال توضیح داد: در فصل بهار امسال ۴۶ میلیون و ۳۵۰ هزار دلار کالا از ایران به ازبکستان صادر شد و در این مدت ۱۴ میلیون و ۱۵۰ هزار دلار کالا از ازبکستان به ایران وارد شده است.

کد مطلب 5536757

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    نظرات

    • Farsheed Eftekhari CA ۰۱:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
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      پیش بینی اقتصاد جهانی در پایان سال 2022- ایران به رتبه 14 صعود کرد تجسم 100 تریلیون دلار اقتصاد جهانی در یک نمودار فراتر رفتن از مرز 100 تریلیون دلار نقطه عطف جدیدی برای تولید اقتصاد جهانی است. ما در گذشته به این موضوع پرداخته ایم که تولید ناخالص داخلی جهان 88 تریلیون دلار (2020) و سپس 94 تریلی

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