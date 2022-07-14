به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، «کایا کالاس» (Kaja Kallas) نخست‌ وزیر استونی امروز پنجشنبه اعلام کردم کرد که از سمت خود کناره‌گیری کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، پارلمان استونی قرار است فردا جمعه به منظور تشکیل دولت ائتلافی تشکیل نشست دهد.

«کایا کالاس» با صدور بیانیه‌ ای در این خصوص اعلام کرد که با هدف تشکیل دولت جدید، دولت فعلی باید کناره‌ گیری کند.

وی قرار است فردا جلسه فوق‌ العاده ای را با پارلمان این کشور تشکیل دهد تا از حزب محافظه‌ کار کوچک «ایسامه» (Isamaa) و حزب مخالف سوسیال دموکرات «تشکیل ائتلاف دولتی جدید» را درخواست کند.

کالاس در بیانیه ای اعلام کرد که برای تشکیل دولت جدید، دولت فعلی باید استعفا دهد. این ۳ حزب با هم اکثریت را در مجلسِ دارای ۱۰۱ کرسی «ریگیکوگو» (Riigikogu) خواهند داشت.

این مقام استونی هفته گذشته گفته بود که کابینه جدید با توجه به مشکلات اقتصادی استونی و پیامدهای درگیری ها در اوکراین زمانی برای استراحت ندارد.

کاریس در این خصوص گفته بود: استونی وزرای جدیدی خواهد داشت که باید به سرعت کار را برای اداره تورم کشور و آنچه در پاییز و زمستان در مورد قیمت انرژی در پیش است، آغاز کنند.

بر اساس گزارش یورواستات، آژانس آمار اتحادیه اروپا، نرخ تورم استونی اکنون بالاترین نرخ تورم در منطقه ۱۹ کشوری یورو است و تورم سالانه در ماه ژوئن به ۲۲ درصد رسیده است. قیمت بالای انرژی یکی از دلایل اصلی تورم در کشور ۱.۳ میلیون نفری استونی است. این کشور قرار است در ماه مارس سال آینده میلادی، انتخابات سراسری برگزار کند.