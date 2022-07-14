آزمون ارتقاء و گواهینامه برای ۱۱ هزار دستیار پزشکی برگزار شد

دکتر محمدمهدی نوروز شمسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چهل و یکمین دوره آزمون ارتقاء و گواهینامه مختص دستیاران رشته های تخصصی پزشکی است که در آزمون ارتقاء دستیاران از سال پایین تر به سال بالاتر ارتقاء می یابند و در آزمون گواهینامه نیز دستیاران سال آخر به عنوان پزشک متخصص فارغ التحصیل می شوند.

وی افزود: ۱۱ هزار دستیار رشته های تخصصی پزشکی امروز پنجشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ در دانشگاه های علوم پزشکی که به ترتیب دستیار می پرداختند، آزمون خود را به صورت کتبی برگزار کردند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی افزود: افرادی که آزمون گواهینامه را با موفقیت طی کنند به عنوان پزشک متخصص فارغ التحصیل می شوند و افرادی که حدنصاب را کسب کنند نیز به سال بالاتر در رشته های تخصصی ارتقاء می یابند.

وی خاطرنشان کرد: ۴۶ حوزه برگزاری آزمون در دانشگاه های علوم پزشکی مجری این آزمون بودند.

نوروزشمسی اظهار داشت: نتایج چهل و یکمین دوره آزمون ارتقاء و گواهینامه برای دستیاران رشته های تخصصی پزشکی در مدت یک هفته آینده از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.