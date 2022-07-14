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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۰۸

رئیس مرکز سنجش پزشکی خبر داد:

آزمون ارتقاء و گواهینامه برای ۱۱ هزار دستیار پزشکی برگزار شد

آزمون ارتقاء و گواهینامه برای ۱۱ هزار دستیار پزشکی برگزار شد

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: چهل و یکمین دوره آزمون ارتقاء و گواهینامه برای دستیاران رشته های تخصصی پزشکی امروز پنجشنبه ۲۳ تیرماه در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد.

دکتر محمدمهدی نوروز شمسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چهل و یکمین دوره آزمون ارتقاء و گواهینامه مختص دستیاران رشته های تخصصی پزشکی است که در آزمون ارتقاء دستیاران از سال پایین تر به سال بالاتر ارتقاء می یابند و در آزمون گواهینامه نیز دستیاران سال آخر به عنوان پزشک متخصص فارغ التحصیل می شوند.

وی افزود: ۱۱ هزار دستیار رشته های تخصصی پزشکی امروز پنجشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ در دانشگاه های علوم پزشکی که به ترتیب دستیار می پرداختند، آزمون خود را به صورت کتبی برگزار کردند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی افزود: افرادی که آزمون گواهینامه را با موفقیت طی کنند به عنوان پزشک متخصص فارغ التحصیل می شوند و افرادی که حدنصاب را کسب کنند نیز به سال بالاتر در رشته های تخصصی ارتقاء می یابند.

وی خاطرنشان کرد: ۴۶ حوزه برگزاری آزمون در دانشگاه های علوم پزشکی مجری این آزمون بودند.

نوروزشمسی اظهار داشت: نتایج چهل و یکمین دوره آزمون ارتقاء و گواهینامه برای دستیاران رشته های تخصصی پزشکی در مدت یک هفته آینده از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 5538329

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    نظرات

    • IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
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      پاسخ
      والله ما جراح میشناسیم هرسال امتحان ارتقا میفتاد حراست دانشگاه به زور از استادا براش نمره میگرفت بعد از 20 سال فقط شاید بتونه زگیل در بیاره که اونم خرابکاری کرده الان بیمارستان ضیاییان استاد بچه های بدبخت مردمه به ازمونها وکنکورهای ایران چه اعتمادیه؟

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