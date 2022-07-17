کلید اولیه آزمون ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی پزشکی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و یکمین دوره آزمون ارتقاء و گواهینامه برای دستیاران رشته های تخصصی پزشکی پنجشنبه ۲۳ تیرماه در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد.

بیش از ۱۱ هزار و ۴۰۰ دستیار رشته های تخصصی پزشکی در این آزمون شرکت کردند.

کلید اولیه سوالات چهل و یکمین دوره امتحانات ارتقا دستیاری و گواهینامه تخصصی در ۲۶ رشته تخصصی پزشکی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است و دستیاران می توانند بر اساس رشته، کلید اولیه آزمون را مشاهده کنند.

آزمون ارتقاء و گواهینامه مختص دستیاران رشته های تخصصی پزشکی است که در آزمون ارتقاء دستیاران از سال پایین تر به سال بالاتر ارتقاء می یابند و در آزمون گواهینامه نیز دستیاران سال آخر به عنوان پزشک متخصص فارغ التحصیل می شوند.