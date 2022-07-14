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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۴۹

نماینده ولی فقیه در مازندران:

اجتماع بزرگ «غدیریان در دیار علویان» برگزار می شود

اجتماع بزرگ «غدیریان در دیار علویان» برگزار می شود

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: اجتماع بزرگ مردم ولایتمدار استان با عنوان دیار علویان، تجمع غدیریان در بوستان ساری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر پنجشنبه در هم اندیشی روحانیان استان به مناسبت دهه غدیر با بیان اینکه عصر شنبه تجمع و اجتماع بزرگ غدیر در استان برگزار می‌شود، افزود: این اجتماع با عنوان دیار علویان، تجمع غدیریان ساعت ۱۸ روز شنبه برگزار می‌شود.

وی گفت: این مراسم با حضور باشکوه مردم استان برگزار می‌شود تا تجدید میثاقی نسبت به امامت و ولایت داشته باشیم.

وی با اشاره به اهمیت امامت و ولایت از منظر اعتقادی و کلامی، تاریخی و تاریخ سازی اظهار داشت: واقعه غدیر قابل حذف نیست و حضرت علی (ع) در این مراسم به عنوان مولا و امام معرفی شده است.

آیت الله لائینی با بیان اینکه اصل غدیر قابل حذف نیست، گفت: واقعه غدیر را در حد محبت برشمردن نوعی تحریف به شمار می‌رود زیرا این غدیر توصیه‌ای برای جریان امامت و ولایت بوده است.

امام جمعه ساری با اظهار اینکه تاریخ اسلام بر مبنای امامت شکل نگرفته است، گفت: حکمرانی بعد از پیامبر بر مبنای امامت شکل نگرفت و امامت منزوی شد و حکمرانی بر مبنایی غیر از امامت در تاریخ بوده است.

وی گفت: همچنین فتوحات اسلامی نیز برمبنای امامت شکل نگرفت زیرا فتوحات توسط حکومت‌ها کسب شد و انقلاب‌های ایجاد شده در تاریخ نیز بر مبنای امامت نبوده است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به تفاوت انقلاب اسلامی با دیگر انقلاب‌ها گفت: در تاریخ تمدن اسلامی بر امامت شکل نگرفت و خاصیت انقلاب اسلامی این بود که بر محور امامت راستین و مشروع شکل گرفته است.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی باید تمدن سازی کند و در حال پایه گذاری تمدن اسلامی بوده و رنسانس اسلامی را ایجاد کرده است و با پیشرفت انقلاب اسلامی، تمدنی بر محور امامت راستین ایجاد می شود.

آیت الله لائینی تاریخ سازی بر محور امامت را وظیفه بزرگ برشمرد و گفت: تاریخ آینده را بر محور امامت باید بسازیم که این مسئله در راستای انقلاب اسلامی محقق می شود.

کد مطلب 5538359

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