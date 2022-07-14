اعلامیه قدس به امضای بایدن و لاپید رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز پنج شنبه با امضای بیانیه‌ ای تحت عنوان اعلامیه قدس، بر افزایش حمایت‌ های واشنگتن از تل آویو در آینده تاکید کردند.

در متن این اعلامیه آمده است: واشنگتن به ایجاد یک ساختار منطقه‌ای در راستای تعمیق روابط رژیم صهیونیستی با شرکایش از دیگر کشورها تاکید می‌کند. این ساختار منطقه‌ای با هدف ادغام رژیم صهیونیستی در منطقه و توسعه دایره صلح با کشورهای عربی و اسلامی دیگر انجام خواهد شد.

در اعلامیه قدس همچنین عنوان شده است که واشنگتن به امنیت رژیم صهیونیستی تعهد دارد و برتری نظامی آن در منطقه را تضمین خواهد کرد.

در این اعلامیه با هدف مظلوم نمایی برای رژیم صهیونیستی در عرصه بین الملل، آنچه حملات علیه اسرائیلی‌ ها در ماه های اخیر خوانده شده، محکوم شده است.

در اعلامیه مذکور همچنین ادعاهایی درباره موضوع فعالیت‌ های صلح آمیز هسته‌ ای ایران مطرح شده و بدون اشاره به زرادخانه اتمی رژیم صهیونیستی آمده است که واشنگتن اجازه دستیابی ایران به تسلیحات اتمی را نمی‌ دهد!

همچنین در این بیانیه اعلام شده است که آمریکا به مقابله با اقدامات مستقیم و غیرمستقیم ایران از طریق حماس، حزب الله و جهاد اسلامی پایبند است.