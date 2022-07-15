ادعای مقام آمریکایی:ادغام اسرائیل در جهان عرب به نفع فلسطینی هاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک مقام دولت آمریکا در نشست خبری پیرامون سفر جو بایدن رئیس جمهور این کشور به منطقه خاورمیانه گفت: ادغام «اسرائیل» در جهان عرب از جمله مباحثی خواهد بود که جو بایدن در سفر به عربستان درباره آن رایزنی خواهد کرد. ادغام اسرائیل در جهان عرب به فلسطینی‌ها و پیش رفتن به سوی یک افق سیاسی کمک خواهد کرد.

این مقام آمریکایی در ادامه افزود: موضع بایدن درباره راه حل تشکیل دو قلمرو مستقل در فلسطین واضح است. ما درباره موضوع شهرک سازی ها در کرانه باختری با طرف اسرائیلی رایزنی کرده ایم و در این خصوص تبادل آرای مثبتی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: امنیت انرژی از جمله موضوعات دیگری است که بایدن در سفر به عربستان و دیدار با سران کشورهای صادر کننده نفت و گاز به آن خواهد پرداخت.

این مقام کاخ سفید در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: ما از اسرائیل خواسته ایم که نتایج تحقیقات درباره ترور «شیرین ابوعاقله» خبرنگار فلسطینی الجزیره را اعلام کند. بایدن به علت محدودیت برنامه کاری نتوانست با خانواده ابوعاقله دیدار کند ولی از آنها برای سفر به واشنگتن دعوت کرده است.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد: بایدن امروز اختصاص کمک ۱۰۰ میلیون دلاری به شبکه‌های بیمارستانی در قدس شرقی و همچنین اختصاص بسته کمک‌های ۲۰۱ میلیون دلاری به سازمان «آنروا» را اعلام خواهد کرد.

وی ادامه داد: بایدن امروز تدابیری را اعلام خواهد کرد که تردد و نقل و انتقال بین کرانه باختری و اردن را تسهیل خواهد کرد. او همچنین برنامه‌هایی را برای توسعه شبکه ارتباطات در کرانه باختری و نوار غزه اعلام می‌کند.

این ادعاهای رئیس جمهور آمریکا درباره کمک به فلسطینی‌ها در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی روز گذشته پس از دیدار با جو بایدن در سرزمین‌های اشغالی، به کمک‌های آمریکا به تل آویو در جریان بمباران غزه اشاره کرده و گفت: در جنگ اخیر علیه غزه، از بایدن خواسته بود برای شارژ و تقویت هرچه بیشتر سامانه گنبد آهنین به رژیم صهیونیستی کمک کند و او هم این کار را کرد.

گفتنی است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از روز چهارشنبه سفر به اراضی اشغالی را آغاز کرده است. وی قرار است پس از دیدارهای مفصل با مقامات رژیم صهیونیستی، ملاقاتی کوتاه با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان داشته باشد و پس از آن برای دیدار با مقامات سعودی به ریاض برود.