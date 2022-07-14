ایران شریکی قابل اعتمادبرای روسیه است/آمادگی مسکو برای نشست تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اُردوپوینت،، «میخائیل بوگدانوف» فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور غرب آسیا و آفریقا و معاون وزیر خارجه این کشور امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد: مسکو به طور سازنده ای برای نشست با ایران و ترکیه درباره سوریه در تهران آماده می شود.

معاون وزیر خارجه روسیه در این خصوص اضافه کرد: ما تهران را به عنوان یک شریک قابل اعتماد و کشوری هم فکر در بستر تغییرات جهانی مرتبط با تشکیل یک جهان چند قطبی و تلاش جمعی همه جانبه غرب برای مقاومت در برابر این روند (به ویژه با توجه به فشارهای خارجی) می‌ بینیم.

فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور غرب آسیا و آفریقا افزود که تقویت همکاری های تهران و مسکو بهترین پاسخ به چالش های اعمال شده از سوی غرب خواهد بود.

«لوان جاگاریان» سفیر روسیه در ایران دیروز اعلام کرد که رئیس جمهور کشورش در نظر دارد سه شنبه هفته آینده (۱۹ جولای – ۲۸ تیر) به تهران سفر کند و در آنجا با ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، گفتگوهای جداگانه و نشست سه جانبه مشترک انجام خواهد داد.

جاگاریان در این باره در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی روسی گفت: اکنون سفر بایدن در یک جبهه ضدایرانی انجام می‌شود و خطی برای ایجاد ائتلافی از کشورهای عربی و اسرائیل بر مبنای ضد ایرانی دنبال خواهد شد که به طور مطلق غیرقابل قبول است.

سفیر روسیه همچنین ذکر کرد که این خط به ویژه در زمینه تلاش برای بازگرداندن برنامه جامع اقدام مشترک در مورد برنامه هسته ای تهران بحث برانگیز است.