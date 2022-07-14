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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۰۹

میخائیل بوگدانوف:

ایران شریکی قابل اعتمادبرای روسیه است/آمادگی مسکو برای نشست تهران

ایران شریکی قابل اعتمادبرای روسیه است/آمادگی مسکو برای نشست تهران

معاون وزیر خارجه روسیه امروز در سخنانی تأکید کرد: ایران شریکی قابل اعتماد برای روسیه است؛ مسکو برای نشست با ایران و ترکیه در تهران پیرامون سوریه آماده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اُردوپوینت،، «میخائیل بوگدانوف» فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور غرب آسیا و آفریقا و معاون وزیر خارجه این کشور امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد: مسکو به طور سازنده ای برای نشست با ایران و ترکیه درباره سوریه در تهران آماده می شود.

معاون وزیر خارجه روسیه در این خصوص اضافه کرد: ما تهران را به عنوان یک شریک قابل اعتماد و کشوری هم فکر در بستر تغییرات جهانی مرتبط با تشکیل یک جهان چند قطبی و تلاش جمعی همه جانبه غرب برای مقاومت در برابر این روند (به ویژه با توجه به فشارهای خارجی) می‌ بینیم.

فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور غرب آسیا و آفریقا افزود که تقویت همکاری های تهران و مسکو بهترین پاسخ به چالش های اعمال شده از سوی غرب خواهد بود.

«لوان جاگاریان» سفیر روسیه در ایران دیروز اعلام کرد که رئیس جمهور کشورش در نظر دارد سه شنبه هفته آینده (۱۹ جولای – ۲۸ تیر) به تهران سفر کند و در آنجا با ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، گفتگوهای جداگانه و نشست سه جانبه مشترک انجام خواهد داد.

جاگاریان در این باره در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی روسی گفت: اکنون سفر بایدن در یک جبهه ضدایرانی انجام می‌شود و خطی برای ایجاد ائتلافی از کشورهای عربی و اسرائیل بر مبنای ضد ایرانی دنبال خواهد شد که به طور مطلق غیرقابل قبول است.

سفیر روسیه همچنین ذکر کرد که این خط به ویژه در زمینه تلاش برای بازگرداندن برنامه جامع اقدام مشترک در مورد برنامه هسته ای تهران بحث برانگیز است.

کد مطلب 5538475

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    نظرات

    • IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      4 3
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      ایران و روسیه عملا نشان دهند
    • محمد IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      5 5
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      آمریکا و نصف اروپا که تو تاریخ پدر کشور های شرقی رو درآوردن فرصتش بیاد بازم میکنن. روسیه اولین نفریه که میخواد خاتمه بده ایشالا همین روسیه چین و یمن که به قدرت رسیده و ایران با چندتا کشور متحد شیم تا یکبار برای همیشه قدرت رو به رخ دنیا بکشیم
    • ایرانی IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      5 2
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      البته فقط ایران شریک قابل اعتمادبرای روسیه است ولی روسیه شریک قابل اعتمادی برای ایران نیست.
    • IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      0 2
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      گسترش ناتو، گسترش دیکتاتوری....
    • جم IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
      0 0
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      تحول گسترده ای در نگاه ما به روابط استراتژیک مورد نیاز است تا غرب در ادامه ی طرح های ویانگرش موفق نشود. ایران بهتر است اجازه دهد تعدادی سلاح هسته ای از روسیه در پایگاه هایی در ایران مستقر شوند این یک پیغام چند وجهی به غرب است و نتایج خارق العاده ای خواهد داشت.

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