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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۹:۴۴

مخالفت هند با پیشنهاد آمریکا برای تحریم کشتی های روسی

مخالفت هند با پیشنهاد آمریکا برای تحریم کشتی های روسی

دولت هند حاضر نشد پیشنهاد کنسولگری آمریکا در بمبئی برای تحریم کشتی‌های روسی را بپذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اعلام شبکه تلویزیونی المیادین، هند درخواست آمریکا برای تحریم کشتی‌های روسی را رد کرد.

دولت هند حاضر نشد پیشنهاد کنسولگری آمریکا در بمبئی برای تحریم کشتی‌های روسی را بپذیرد.

دولت هند بر حق حاکمیت کامل این کشور برای انتخاب شرکای جهانی دهلی نو و معامله با آن‌ها برای تأمین منافع ملی هند، تاکید کرد.

شرکت بندر بمبئی از وزارت امور خارجه هند خواسته بود به درخواست آمریکا پاسخ دهد.

هند تاکید کرد مانع از ورود کشتی‌های هیچ کشوری به بنادر خودش نخواهد شد.

کد مطلب 5539197

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