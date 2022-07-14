چین ریاکاری غرب در ارتباط با مفهوم «جامعه بین‌ الملل» را فاش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «ژائو لیجان» سخنگوی وزارت امور خارجه چین با انتشار عکس هایی در توئیتر خود به یکی از اقدامات ریاکارانه کشورهای غربی اشاره و آن را فاش کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این عکس مفهوم «جامعه بین‌ الملل» از نگاه کشورهای غربی و از نگاه سایر کشورهای جهان را مورد مقایسه قرار داد.

وی در این خصوص نوشت: جامعه بین‌المللی به چه معنا است؟

این مقام ارشد چین در بخش بالایی توئیت خود «جامعه بین الملل» را به تصویر کشیده است و در بخش پایین آن فقط به تصویر مورد نظر غرب در خصوص جامعه بین الملل اشاره کرده و درباره آن نوشت: جامعه بین الملل بر اساس آن چه رسانه های جمعی در غرب ادعا می کنند.

«ژائو لیجان» با مقایسه این ۲ تصویر آشکارا نشان داد که آنچه غرب از آن به عنوان اراده جامعه بین‌ الملل نام می برد، مسائلی است که فقط خواسته کشورهای غربی است نه کل جهان.