به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دفتر مطبوعاتی نخست وزیر ایتالیا امروز پنجشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «ماریو» دراگی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد که استعفای خود را ارائه خواهد کرد.

بر اساس اعلام شبکه تلویزیونی الجزیره، در بیانیه دولت ایتالیا در این خصوص آمده است که ماریو دراگی تا ساعاتی دیگر استعفای خود را به صورت رسمی اعلام خواهد کرد.

در پی تصمیم جنبش پنج ستاره ایتالیا (M۵S) به عنوان یکی از احزاب حاضر در دولت ائتلافی این کشور مبنی بر عدم مشارکت در نشست رای گیری بسته کمک های اقتصادی تهیه شده برای خانواده‌ ها و بنگاه‌ های اقتصادی در پارلمان، رم با بحران سیاسی مواجه شده است.

بسته کمک های اقتصادی تهیه شده توسط دولت دراگی برای حمایت از خانواده ها و کسب و کارها در مبارزه با افزایش قیمت انرژی به دلیل درگیری ها در اوکراین ارائه شده است.

«جوزپه کونته» رهبر حزب جنبش ۵ ستاره ایتالیا که از این بسته انتقاد و آن را برای حمایت از خانواده ها کافی نمی‌ داند، پس از دیدار با اعضای حزب اعلام کرد که در رای‌ گیری در مجلس سنا شرکت نخواهند کرد.

کونته در این خصوص گفت: از ماریو دراگی خواستیم تا در بسته مذکور اصلاحاتی انجام دهد، ایتالیا در لبه پرتگاه قرار دارد. ما تنها حزبی هستیم که در شرایط اضطراری به دولت فشار می‌ آوریم. شما باید به مرحله دیگری بروید. توضیحات دراگی کافی نیست. ما در رای گیری شرکت نخواهیم کرد.