احتمال سقوط دولت ائتلافی در ایتالیا قوت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، در پی تصمیم جنبش پنج ستاره ایتالیا (M۵S) به عنوان یکی از احزاب حاضر در دولت ائتلافی این کشور مبنی بر عدم مشارکت در نشست رای گیری بسته کمک های اقتصادی تهیه شده برای خانواده‌ ها و بنگاه‌ های اقتصادی در پارلمان، رم با بحران سیاسی مواجه شده است.

حال دولت ائتلافی ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا در خطر سقوط کابینه و برگزاری انتخابات زودهنگام قرار گرفته است.

بسته کمک های اقتصادی تهیه شده توسط دولت دراگی برای حمایت از خانواده ها و کسب و کارها در مبارزه با افزایش قیمت انرژی به دلیل درگیری ها در اوکراین ارائه شده است.

«جوزپه کونته» رهبر حزب جنبش ۵ ستاره ایتالیا که از این بسته انتقاد و آن را برای حمایت از خانواده ها کافی نمی‌ داند، پس از دیدار با اعضای حزب اعلام کرد که در رای‌ گیری در مجلس سنا شرکت نخواهند کرد.

کونته در این خصوص گفت: از ماریو دراگی خواستیم تا در بسته مذکور اصلاحاتی انجام دهد، ایتالیا در لبه پرتگاه قرار دارد. ما تنها حزبی هستیم که در شرایط اضطراری به دولت فشار می‌ آوریم. شما باید به مرحله دیگری بروید. توضیحات دراگی کافی نیست. ما در رای گیری شرکت نخواهیم کرد.