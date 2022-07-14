وابستگی ایتالیا به گاز روسیه کاهش یافته است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ماریو دراگی، نخست‌ وزیر ایتالیا در ضیافت شام انجمن مطبوعات خارجی «استامپا استرا» در شهر رم درباره وابستگی کشورش به گاز وارداتی از روسیه ادعا کرد: وابستگی ایتالیا به واردات گاز روسیه به شدت کاهش یافته و این میزان از حدود ۴۰ درصد به ۲۵ درصد رسیده است.

ماریو دراگی با بیان اینکه ایتالیا بحران‌ های مختلفی را پشت سرگذاشته است، گفت: اشغال اوکراین توسط روسیه، افزایش هزین ه‌های انرژی، بازگشت تورم و غیره، اما علی‌ رغم این بحران‌ ها ایتالیا همچنان یک کشور قدرتمند به شمار می آید.

وی با اشاره به آغاز تلاش‌ های ایتالیا برای تنوع بخشیدن به منابع انرژی خود پس از آغاز جنگ در اوکراین در ۲۴ فوریه٬ اضافه کرد: وابستگی ایتالیا به گاز روسیه به شدت کاهش یافته است. گاز وارداتی کشورمان از روسیه در سال گذشته ۴۵ درصد بود، امسال این میزان به ۲۵ درصد کاهش یافته است.

نخست‌وزیر ایتالیا افزود: این یک تصمیم راهبردی بود که ما در آغاز جنگ اوکراین گرفتیم. ایتالیا دیگر نباید در موقعیت وابستگی راهبردی و ژئوپلیتیکی قرار بگیرد.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین در ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌ های امنیتی مسکو، استقلال دونتسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت. در ۲۳ فوریه (۴ اسفند) و تنها یک روز پیش از آغاز جنگ اوکراین، شورای اتحادیه اروپا در واکنش به این اقدام نخستین بسته تحریمی را علیه روسیه تصویب کرد.

پوتین روز پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیات نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد که چند روز است وارد پنجمین ماه خود شده است.