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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۲۲:۱۴

روایتی از سفر «بایدن»؛

فاکس نیوز: بایدن در راستای احیای برجام به منطقه سفر کرده است

فاکس نیوز: بایدن در راستای احیای برجام به منطقه سفر کرده است

یک رسانه آمریکایی در تشریح دیدگاه خود درباره سفر رئیس‌جمهور این کشور به منطقه اعلام کرد که سفر «بایدن» به تل آویو و ریاض در راستای احیای برجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی فاکس نیوز اعلام کرد که سفر «جو بایدن» رئیس‌ جمهور این کشور به تل آویو و ریاض در راستای احیای توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام به انجام رسیده است.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور آمریکا در سفر به غرب آسیا به دنبال فرصتی برای احیای برجام است؛ اما ابتدا می‌خواهد تل آویو و ریاض را در این باره متقاعد کند.

شبکه تلویزیونی مذکور تحلیل خود را به این شکل ارائه کرد: بایدن به دنبال کسب پیروزی الزامی در سفر به خاورمیانه (غرب آسیا) است؛ زیرا دولت وی در درون آمریکا به صورت همزمان با بحران‌ هایی در دیوان عالی، تورم، ترس از رکود اقتصادی و محبوبیت بسیار پایین مواجه بوده و در سطح جهانی هم با بحران انرژی و جنگ روسیه و اوکراین روبرو شده است.

تحلیل شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در این خصوص اضافه می‌ کند: جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اکنون یک فرصت طلایی دارد و آن هم توافق هسته ای ایران است.

این در حالی است که «نفتالی بنت»، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی پیشتر در نشست با خبرنگاران با اشاره به مذاکرات برچیدن تحریم‌ های ضد ایرانی ادعا کرده بود که تل آویو توانست از امضای یک توافق بد جلوگیری کند و خواهان توافق بهتری در درازمدت است!

گفتنی است که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در ۱۸ می سال ۲۰۱۸ میلادی با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت اعلام کرد که به صورت یکجانبه از برجام خارج شده و تحریم‌ هایی را علیه تهران وضع می کند.

کد مطلب 5538554

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    نظرات

    • IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
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      پاسخ
      انشا ا... اقای بایدن شر اسرائیل را از سرمسلمانان بکند وانها را محو ونابود کند

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